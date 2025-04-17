Украина 10 раз атаковала российские энергообъекты за сутки

ВСУ атаковали семь регионов РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ совершили 10 атак на российские энергетические объекты за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За 16-17 апреля Украина 10 раз атаковала энергетическую инфраструктуру России. Ударам подверглись объекты Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Рязанской, Тульской и Запорожской областей, заявили в МО РФ.
Ранее стало известно об атаке дронов на территорию ЗАЭС. Всего над РФ сбит 71 БПЛА.
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