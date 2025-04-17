Украина 10 раз атаковала российские энергообъекты за сутки

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ВСУ атаковали семь регионов РФ
ВСУ атаковали семь регионов РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ совершили 10 атак на российские энергетические объекты за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За 16-17 апреля Украина 10 раз атаковала энергетическую инфраструктуру России. Ударам подверглись объекты Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Рязанской, Тульской и Запорожской областей, заявили в МО РФ.

Ранее стало известно об атаке дронов на территорию ЗАЭС. Всего над РФ сбит 71 БПЛА.

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ВСУ совершили 10 атак на российские энергетические объекты за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ. За 16-17 апреля Украина 10 раз атаковала энергетическую инфраструктуру России. Ударам подверглись объекты Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Рязанской, Тульской и Запорожской областей, заявили в МО РФ. Ранее стало известно об атаке дронов на территорию ЗАЭС. Всего над РФ сбит 71 БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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