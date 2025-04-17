Дроны ВСУ атаковали территорию рядом с ЗАЭС и вновь обрушились на Шую: карта атак БПЛА

Над российскими регионами ночью уничтожили 71 украинский дрон
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В Курской области уничтожены 49 БПЛА
В Курской области уничтожены 49 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны России сбили 71 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов зафиксировано над Курской областью, их число достигло 49. В Белгородской области в результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные ранения рук и ног. Подробнее о ночных атаках ВСУ на территорию РФ — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Запорожская область

Территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), атаковали БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба АЭС в telegram-канале. Дрон был успешно обезврежен на расстоянии 300 метров от объекта станции возле здания «Г», где расположен полномасштабный тренажер реакторного зала. Пострадавших в результате происшествия нет. 

Курская область 

На территории Курской области были перехвачены 49 беспилотников, сообщает Минобороны. Информации о пострадавших и разрушениях нет. 

Орловская область

На территории Орловской области сбиты семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Информации о повреждениях или жертвах не поступало. В настоящее время проводятся оперативные проверочные мероприятия, сообщает глава региона Андрей Клычков в своем telegram-канале

Рязанская область

Над Рязанской областью сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Губернатор области Павел Малков сообщил в своем telegram-канале, что в результате происшествия ни один человек не пострадал, также не было зафиксировано материальных повреждений.

Брянская область

Прошедшей ночью над Брянской областью были обнаружены и уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. В результате инцидента не зафиксировано ни пострадавших, ни материальных разрушений, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале подтвердил, что оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия для обеспечения безопасности.

Владимирская область

Во Владимирской области уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Инцидент не привел к разрушениям или жертвам. На месте происшествия работают спецслужбы, сообщил глава региона Александр Авдеев в своем telegram-канале.

Тульская область 

Над Тульской областью системы ПВО уничтожили один дрон. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало. 

Белгородская область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале о серии атак беспилотников по населенным пунктам региона. В Белгородском районе зафиксированы удары по девяти селам. Системы ПВО сбили три из девяти дронов. В других районах ситуация также остается напряженной:

  • Борисовский район: девять атак БПЛА, один дрон уничтожен
  • Валуйский округ: обстрелы и атаки дронов, один человек госпитализирован с осколочными ранениями рук и ног
  • Грайворонский округ: пять обстрелов (29 снарядов) и 20 атак БПЛА

Ивановская область

Региональные власти заявили об атаке украинских БПЛА в ночь с 16 на 17 апреля по городу Шуя, сообщает пресс-служба областного правительства в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки в некоторых жилых домах выбиты стекла.

Жертв и пострадавших, обратившихся за медпомощью, не зарегистрировано. В Шуе введены временные ограничительные меры: школы переведены на дистанционный формат обучения, детские сады работают только с дежурными группами

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За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны России сбили 71 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов зафиксировано над Курской областью, их число достигло 49. В Белгородской области в результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные ранения рук и ног. Подробнее о ночных атаках ВСУ на территорию РФ — в материале URA.RU. Запорожская область Территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), атаковали БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба АЭС в telegram-канале. Дрон был успешно обезврежен на расстоянии 300 метров от объекта станции возле здания «Г», где расположен полномасштабный тренажер реакторного зала. Пострадавших в результате происшествия нет.  Курская область  На территории Курской области были перехвачены 49 беспилотников, сообщает Минобороны. Информации о пострадавших и разрушениях нет.  Орловская область На территории Орловской области сбиты семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Информации о повреждениях или жертвах не поступало. В настоящее время проводятся оперативные проверочные мероприятия, сообщает глава региона Андрей Клычков в своем telegram-канале.  Рязанская область Над Рязанской областью сбито семь беспилотных летательных аппаратов. Губернатор области Павел Малков сообщил в своем telegram-канале, что в результате происшествия ни один человек не пострадал, также не было зафиксировано материальных повреждений. Брянская область Прошедшей ночью над Брянской областью были обнаружены и уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. В результате инцидента не зафиксировано ни пострадавших, ни материальных разрушений, сообщает губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале подтвердил, что оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия для обеспечения безопасности. Владимирская область Во Владимирской области уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Инцидент не привел к разрушениям или жертвам. На месте происшествия работают спецслужбы, сообщил глава региона Александр Авдеев в своем telegram-канале. Тульская область  Над Тульской областью системы ПВО уничтожили один дрон. Информации о повреждениях и пострадавших не поступало.  Белгородская область Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале о серии атак беспилотников по населенным пунктам региона. В Белгородском районе зафиксированы удары по девяти селам. Системы ПВО сбили три из девяти дронов. В других районах ситуация также остается напряженной: Ивановская область Региональные власти заявили об атаке украинских БПЛА в ночь с 16 на 17 апреля по городу Шуя, сообщает пресс-служба областного правительства в своем telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки в некоторых жилых домах выбиты стекла. Жертв и пострадавших, обратившихся за медпомощью, не зарегистрировано. В Шуе введены временные ограничительные меры: школы переведены на дистанционный формат обучения, детские сады работают только с дежурными группами
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