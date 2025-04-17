Шадаев захотел заменить чиновников искусственным интеллектом

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Шадаев понадеялся, что ИИ не заменит человека в ключевых сферах
Шадаев понадеялся, что ИИ не заменит человека в ключевых сферах Фото:

Искусственный интеллект (ИИ) способен заменить по меньшей мере половину государственных чиновников. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Считаю, что половину чиновников точно может заменить (с помощью ИИ, — прим. URA.RU). Может, чуть больше», — сообщил Максут Шадаев во время выступления на First Russian Data Forum (Первый российский дата-форум, — прим. URA.RU). Его слова передает ТАСС.

Тем не менее, министр также выразил убеждение, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в некоторых ключевых сферах. Среди них — медицина и образование.

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Искусственный интеллект (ИИ) способен заменить по меньшей мере половину государственных чиновников. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. «Считаю, что половину чиновников точно может заменить (с помощью ИИ, — прим. URA.RU). Может, чуть больше», — сообщил Максут Шадаев во время выступления на First Russian Data Forum (Первый российский дата-форум, — прим. URA.RU). Его слова передает ТАСС. Тем не менее, министр также выразил убеждение, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в некоторых ключевых сферах. Среди них — медицина и образование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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