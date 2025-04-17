Шадаев захотел заменить чиновников искусственным интеллектом

Искусственный интеллект (ИИ) способен заменить по меньшей мере половину государственных чиновников. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«Считаю, что половину чиновников точно может заменить (с помощью ИИ, — прим. URA.RU). Может, чуть больше», — сообщил Максут Шадаев во время выступления на First Russian Data Forum (Первый российский дата-форум, — прим. URA.RU). Его слова передает ТАСС.
Тем не менее, министр также выразил убеждение, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в некоторых ключевых сферах. Среди них — медицина и образование.
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