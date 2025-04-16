Сотрудник «Сургутнефтегаза» пожаловался в инспекцию на компанию, оставившую его без части зарплаты

Сотрудник нефтяной компании «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, обратился в окружную трудовую инспекцию из-за нарушения его прав. Он пожаловался, что компания не платила ему зарплату во время обучения по охране труда. Об этом сказано в результатах проверки Государственной инспекции труда по ХМАО, которая есть в распоряжении URA.RU.
«Поступило письменное обращение сотрудника нефтяной компании о нарушении трудового законодательства ПАО „Сургутнефтегаз“ в части направления на обучение без отрыва от работы, отсутствия оплаты по среднему заработку периода обучения по охране труда. Объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в официальном документе.
По трудовому кодексу, работодатель обязан выплачивать среднюю зарплату сотруднику, если отправляет сотрудника на учебу с отрывом от работы. Инспекция труда установила, что компания нарушила законодательство. Компания получила предостережение о недопустимости таких нарушений.
URA.RU направило запрос в ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтяник из ХМАО обратился в трудовую инспекцию. Он пожаловался, что руководство не ознакомило его с графиком работы.
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