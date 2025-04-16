16 апреля 2025

Сотрудник «Сургутнефтегаза» пожаловался в инспекцию на компанию, оставившую его без части зарплаты

«Сургутнефтегаз» оставил сотрудника без зарплаты из-за обучения по охране труда
© Служба новостей «URA.RU»
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Работник «Сургутнефтегаза» остался без зарплаты во время обучения охране труда
Работник «Сургутнефтегаза» остался без зарплаты во время обучения охране труда Фото:

Сотрудник нефтяной компании «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, обратился в окружную трудовую инспекцию из-за нарушения его прав. Он пожаловался, что компания не платила ему зарплату во время обучения по охране труда. Об этом сказано в результатах проверки Государственной инспекции труда по ХМАО, которая есть в распоряжении URA.RU.

«Поступило письменное обращение сотрудника нефтяной компании о нарушении трудового законодательства ПАО „Сургутнефтегаз“ в части направления на обучение без отрыва от работы, отсутствия оплаты по среднему заработку периода обучения по охране труда. Объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в официальном документе.

По трудовому кодексу, работодатель обязан выплачивать среднюю зарплату сотруднику, если отправляет сотрудника на учебу с отрывом от работы. Инспекция труда установила, что компания нарушила законодательство. Компания получила предостережение о недопустимости таких нарушений.

URA.RU направило запрос в ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что нефтяник из ХМАО обратился в трудовую инспекцию. Он пожаловался, что руководство не ознакомило его с графиком работы.

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Сотрудник нефтяной компании «Сургутнефтегаз», которая зарегистрирована в ХМАО, обратился в окружную трудовую инспекцию из-за нарушения его прав. Он пожаловался, что компания не платила ему зарплату во время обучения по охране труда. Об этом сказано в результатах проверки Государственной инспекции труда по ХМАО, которая есть в распоряжении URA.RU. «Поступило письменное обращение сотрудника нефтяной компании о нарушении трудового законодательства ПАО „Сургутнефтегаз“ в части направления на обучение без отрыва от работы, отсутствия оплаты по среднему заработку периода обучения по охране труда. Объявляю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — говорится в официальном документе. По трудовому кодексу, работодатель обязан выплачивать среднюю зарплату сотруднику, если отправляет сотрудника на учебу с отрывом от работы. Инспекция труда установила, что компания нарушила законодательство. Компания получила предостережение о недопустимости таких нарушений. URA.RU направило запрос в ПАО «Сургутнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что нефтяник из ХМАО обратился в трудовую инспекцию. Он пожаловался, что руководство не ознакомило его с графиком работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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