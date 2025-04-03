Сотрудник «Сургутнефтегаза» пожаловался в трудовую инспекцию на график работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтяник «Сургутнефтегаза» пожаловался в трудовую, что ему не сообщили о рабочем режиме
Нефтяник «Сургутнефтегаза» пожаловался в трудовую, что ему не сообщили о рабочем режиме Фото:

Работник компании «Сургутнефтегаз», нефтяной компании из ХМАО, обратился в трудовую инспекцию. Он пожаловался, что руководство не ознакомило его с графиком работы.

«В связи с поступлением письменного обращения о нарушении трудового законодательства ПАО „Сургутнефтегаз“ в части неознакомления с графиком работы объявляю предостережение. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям Трудового кодекса РФ», — указано в документе с результатами проверки окружной инспекции труда, которая есть в распоряжении URA.RU.

Ведомство предупредило, что подобные действия нарушают несколько статей Трудового кодекса, и за это компания может быть оштрафована на 50 тысяч рублей. По закону, человек должен знать, когда и как он работает, а также расписаться, что ознакомлен с графиком. Нефтяник утверждает, что руководство его об этом не проинформировало.

Агентство URA.RU направило запросы в «Сургутнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что нефтяник пожаловался в трудовую инспекцию на фирму миллиардера из ХМАО из-за спецодежды. Бывшему работнику компании «Аргос» за спецодежду урезали зарплату при увольнении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работник компании «Сургутнефтегаз», нефтяной компании из ХМАО, обратился в трудовую инспекцию. Он пожаловался, что руководство не ознакомило его с графиком работы. «В связи с поступлением письменного обращения о нарушении трудового законодательства ПАО „Сургутнефтегаз“ в части неознакомления с графиком работы объявляю предостережение. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям Трудового кодекса РФ», — указано в документе с результатами проверки окружной инспекции труда, которая есть в распоряжении URA.RU. Ведомство предупредило, что подобные действия нарушают несколько статей Трудового кодекса, и за это компания может быть оштрафована на 50 тысяч рублей. По закону, человек должен знать, когда и как он работает, а также расписаться, что ознакомлен с графиком. Нефтяник утверждает, что руководство его об этом не проинформировало. Агентство URA.RU направило запросы в «Сургутнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что нефтяник пожаловался в трудовую инспекцию на фирму миллиардера из ХМАО из-за спецодежды. Бывшему работнику компании «Аргос» за спецодежду урезали зарплату при увольнении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...