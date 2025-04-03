Сотрудник «Сургутнефтегаза» пожаловался в трудовую инспекцию на график работы

Работник компании «Сургутнефтегаз», нефтяной компании из ХМАО, обратился в трудовую инспекцию. Он пожаловался, что руководство не ознакомило его с графиком работы.
«В связи с поступлением письменного обращения о нарушении трудового законодательства ПАО „Сургутнефтегаз“ в части неознакомления с графиком работы объявляю предостережение. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям Трудового кодекса РФ», — указано в документе с результатами проверки окружной инспекции труда, которая есть в распоряжении URA.RU.
Ведомство предупредило, что подобные действия нарушают несколько статей Трудового кодекса, и за это компания может быть оштрафована на 50 тысяч рублей. По закону, человек должен знать, когда и как он работает, а также расписаться, что ознакомлен с графиком. Нефтяник утверждает, что руководство его об этом не проинформировало.
Агентство URA.RU направило запросы в «Сургутнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что нефтяник пожаловался в трудовую инспекцию на фирму миллиардера из ХМАО из-за спецодежды. Бывшему работнику компании «Аргос» за спецодежду урезали зарплату при увольнении.
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