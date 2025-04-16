В ХМАО назвали самый популярный вид кулича к Пасхе

Жители Югры накануне православного праздника ажиотажно скупают «дубайские» куличи. Выпечка с трендовой начинкой стала самой популярной по данным аналитиков «Авито».
«Самый большой ажиотаж в этом году — вокруг дубайского кулича. В преддверии праздника в этом году их искали на сайте свыше трех тысяч раз», — рассказали специалисты платформы. В среднем по региону такие куличи стоят около тысячи рублей.
Югорчане охотно заказывают и другие куличи ручной работы — в целом за год их продажи выросли в полтора раза. Например, творожные пасхи стали покупать на 14% чаще (в среднем по Югре их продают за 650 рублей). А вот куличи с начинкой из фисташки-малины обойдутся около двух тысяч.
Также многие заказывают у кондитеров на праздник шоколадные яйца. Их продажи по сравнению с прошлым годом выросли в три раза, цена такого десерта в среднем 600 рублей.
Ранее URA.RU рассказало, какими необычными куличами кондитеры удивляют жителей ХМАО. Также агентство сообщило, что стоимость пасхальных куличей в Сургуте доходит почти до 4 тысяч рублей.
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