15 апреля 2025

«Дубайский» и супер-шоколадный: какими необычными куличами кондитеры удивляют жителей ХМАО

Стоимость пасхальных куличей в Сургуте доходит почти до 4 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на куличи в Сургуте варьируются от 450 рублей до почти 4 тысяч рублей
Цены на куличи в Сургуте варьируются от 450 рублей до почти 4 тысяч рублей Фото:

Сургутские кондитеры вовсю оформляют предзаказы на пасхальные куличи — до Светлого праздника осталось всего четыре дня. Ассортимент выпечки отличается начинкой и оформлением, а стоимость варьируется от 450 рублей до почти четырех тысяч рублей. Трендовые «дубайские» и супер-шоколадные куличи, с меренговой шапочкой или заварным кремом — в обзоре URA.RU.

«Дубайские» куличи – главный пасхальный тренд в 2025 году
«Дубайские» куличи – главный пасхальный тренд в 2025 году
Фото:

Главный пасхальный тренд в 2025 году задают куличи с «дубайской» начинкой. Однако сургутские кофейни и рестораны такая выпечка не заинтересовала, за дело взялись местные кондитеры «на дому». Модный кулич среднего размера обойдется в 1 600 рублей, а побольше — приготовят за 2 500 рублей. «„Дубайские“ куличи дороже обычных из-за недешевых ингредиентов для начинки, а именно фисташковой пасты и теста катаифи», — уточнил корреспондент URA.RU у одного из кондитеров.

Шоколадный кулич для сладкоежек предлагает кофейня «В гости». Шапочка изделия покрыта глазурью, а внутри — начинка из темного шоколада. Удовольствие оценили в 3 700 рублей. А нежные куличи с шапочкой из меренги, украшенной драже, готовят в кондитерской Bella Chiglintseva. Для начинки используют апельсиновые цукаты и вяленую клюкву. Стоимость — 1260 рублей.

Кулич с шоколадной начинкой
Кулич с шоколадной начинкой
Фото:

Предзаказы на выпечку также принимает ресторан Veranda. На выбор предлагают краффин с шоколадной пастой и кулич с заварным кремом. Первый вариант обойдется в 1 500 рублей, а второй — дороже на пару сотен.

Кроме куличей кондитеры предлагают и другие необычные пасхальные изделия. Среди них, например, большое яйцо-пиньята, которое нужно разбить, чтобы достать драже. Сургутянам также предлагают украсить праздничный стол бенто-пасхой, муссовыми пирожными в виде зайцев и пряниками.

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Сургутские кондитеры вовсю оформляют предзаказы на пасхальные куличи — до Светлого праздника осталось всего четыре дня. Ассортимент выпечки отличается начинкой и оформлением, а стоимость варьируется от 450 рублей до почти четырех тысяч рублей. Трендовые «дубайские» и супер-шоколадные куличи, с меренговой шапочкой или заварным кремом — в обзоре URA.RU. Главный пасхальный тренд в 2025 году задают куличи с «дубайской» начинкой. Однако сургутские кофейни и рестораны такая выпечка не заинтересовала, за дело взялись местные кондитеры «на дому». Модный кулич среднего размера обойдется в 1 600 рублей, а побольше — приготовят за 2 500 рублей. «„Дубайские“ куличи дороже обычных из-за недешевых ингредиентов для начинки, а именно фисташковой пасты и теста катаифи», — уточнил корреспондент URA.RU у одного из кондитеров. Шоколадный кулич для сладкоежек предлагает кофейня «В гости». Шапочка изделия покрыта глазурью, а внутри — начинка из темного шоколада. Удовольствие оценили в 3 700 рублей. А нежные куличи с шапочкой из меренги, украшенной драже, готовят в кондитерской Bella Chiglintseva. Для начинки используют апельсиновые цукаты и вяленую клюкву. Стоимость — 1260 рублей. Предзаказы на выпечку также принимает ресторан Veranda. На выбор предлагают краффин с шоколадной пастой и кулич с заварным кремом. Первый вариант обойдется в 1 500 рублей, а второй — дороже на пару сотен. Кроме куличей кондитеры предлагают и другие необычные пасхальные изделия. Среди них, например, большое яйцо-пиньята, которое нужно разбить, чтобы достать драже. Сургутянам также предлагают украсить праздничный стол бенто-пасхой, муссовыми пирожными в виде зайцев и пряниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
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