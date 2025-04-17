«С ведрами приходят»: екатеринбуржцы выстроились в очереди за яйцами к Пасхе. Фото

На Шарташском рынке в Екатеринбурге образовались очереди за яйцами к Пасхе
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Яйца оптом и в коробках не продают
Яйца оптом и в коробках не продают Фото:

В Екатеринбурге на Шарташском рынке образовались длинные очереди к павильону, где продают яйца. Некоторые посетители даже взяли с собой ведра. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«На Шарташском рынке огромная очередь за яйцами. Люди прямо с ведрами приходят», — поделилась очевидица. На витрине павильона висит объявление, в котором предупреждают, что яйца не продают оптом и коробками. Стоимость варьируется в зависимости от категории: СО можно купить за 100 и 96 рублей, яйца XL — за 78 рублей, также есть яйца по 88, 91 и 66 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, в каких супермаркетах куриные яйца продают дешевле всего. Оказалось, что десяток яиц за 63,99 рубля продают в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Верный» — это самое бюджетное предложение. 

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В Екатеринбурге на Шарташском рынке образовались длинные очереди к павильону, где продают яйца. Некоторые посетители даже взяли с собой ведра. Об этом URA.RU рассказала читательница. «На Шарташском рынке огромная очередь за яйцами. Люди прямо с ведрами приходят», — поделилась очевидица. На витрине павильона висит объявление, в котором предупреждают, что яйца не продают оптом и коробками. Стоимость варьируется в зависимости от категории: СО можно купить за 100 и 96 рублей, яйца XL — за 78 рублей, также есть яйца по 88, 91 и 66 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, в каких супермаркетах куриные яйца продают дешевле всего. Оказалось, что десяток яиц за 63,99 рубля продают в магазинах « Магнит» , « Пятерочка» и « Верный» — это самое бюджетное предложение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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