В Екатеринбурге на Шарташском рынке образовались длинные очереди к павильону, где продают яйца. Некоторые посетители даже взяли с собой ведра. Об этом URA.RU рассказала читательница.
«На Шарташском рынке огромная очередь за яйцами. Люди прямо с ведрами приходят», — поделилась очевидица. На витрине павильона висит объявление, в котором предупреждают, что яйца не продают оптом и коробками. Стоимость варьируется в зависимости от категории: СО можно купить за 100 и 96 рублей, яйца XL — за 78 рублей, также есть яйца по 88, 91 и 66 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, в каких супермаркетах куриные яйца продают дешевле всего. Оказалось, что десяток яиц за 63,99 рубля продают в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Верный» — это самое бюджетное предложение.
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