Осужденный генерал Шамарин попросился на СВО

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Вадим Шамарин готов стать простым солдатом в зоне СВО Фото:

Бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который был осужден на семь лет строгого режима за получение взятки, попросился в зону СВО. Он готов стать простым солдатом. Его намерения передает адвокат Владимир Шелупахин.

«Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдет обычным бойцом», — заявил адвокат Шамарина, его слова передает ТАСС. Он отметил, что экс-генерал готов быть обычным солдатом.

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Бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который был осужден на семь лет строгого режима за получение взятки, попросился в зону СВО. Он готов стать простым солдатом. Его намерения передает адвокат Владимир Шелупахин. «Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдет обычным бойцом», — заявил адвокат Шамарина, его слова передает ТАСС. Он отметил, что экс-генерал готов быть обычным солдатом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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