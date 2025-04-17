Осужденный генерал Шамарин попросился на СВО

Вадим Шамарин готов стать простым солдатом в зоне СВО
Бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который был осужден на семь лет строгого режима за получение взятки, попросился в зону СВО. Он готов стать простым солдатом. Его намерения передает адвокат Владимир Шелупахин.
«Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдет обычным бойцом», — заявил адвокат Шамарина, его слова передает ТАСС. Он отметил, что экс-генерал готов быть обычным солдатом.
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