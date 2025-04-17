Осужденный генерал Шамарин попросился на СВО

17 апреля 2025 в 16:00 Размер текста - 17 +

Вадим Шамарин готов стать простым солдатом в зоне СВО Фото: Илья Питалев/РИА Новости Бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который был осужден на семь лет строгого режима за получение взятки, попросился в зону СВО. Он готов стать простым солдатом. Его намерения передает адвокат Владимир Шелупахин. «Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдет обычным бойцом», — заявил адвокат Шамарина, его слова передает ТАСС. Он отметил, что экс-генерал готов быть обычным солдатом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который был осужден на семь лет строгого режима за получение взятки, попросился в зону СВО. Он готов стать простым солдатом. Его намерения передает адвокат Владимир Шелупахин. «Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдет обычным бойцом», — заявил адвокат Шамарина, его слова передает ТАСС. Он отметил, что экс-генерал готов быть обычным солдатом.