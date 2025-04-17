В Челябинске отдали под суд водителя трамвая, влетевшего в пешеходов

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Авария случилась в январе на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской
Авария случилась в январе на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской Фото:

В Челябинске будут судить водителя трамвая, который зимой влетел в пешеходов на проспекте Победы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария произошла 20 января на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Трамвай сбил двух школьников. В результате один из них получил тяжкие повреждения.

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В Челябинске будут судить водителя трамвая, который зимой влетел в пешеходов на проспекте Победы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения). Уголовное дело направлено в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Авария произошла 20 января на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Трамвай сбил двух школьников. В результате один из них получил тяжкие повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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