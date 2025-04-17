В Кургане отремонтируют 18 километров дорог. Видео

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Кроме того, к ремонту на этот год запланировано более 60 дворов
Кроме того, к ремонту на этот год запланировано более 60 дворов Фото:

В 2025 году в Кургане запланирован капитальный ремонт и строительство дорог на общую протяженность около 18 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«В том числе запланирован ремонт улицы Томина, будет отремонтирована улица Дзержинского, реконструирована дорога от улицы Карельцева до Детского парка, продолжится строительство новых дорог в Заозерном. Кроме того, к ремонту на этот год запланировано более 60 дворов», — сообщил временно исполняющий обязанности главы города Антон Науменко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют отремонтировать 180 километров дорог. Также был утвержден шестилетний план развития дорог, направленный на повышение качества федеральных и региональных автомагистралей. К 2030 году предполагается строительство не менее 50 обходов населенных пунктов на ключевых трассах.

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В 2025 году в Кургане запланирован капитальный ремонт и строительство дорог на общую протяженность около 18 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «В том числе запланирован ремонт улицы Томина, будет отремонтирована улица Дзержинского, реконструирована дорога от улицы Карельцева до Детского парка, продолжится строительство новых дорог в Заозерном. Кроме того, к ремонту на этот год запланировано более 60 дворов», — сообщил временно исполняющий обязанности главы города Антон Науменко. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют отремонтировать 180 километров дорог. Также был утвержден шестилетний план развития дорог, направленный на повышение качества федеральных и региональных автомагистралей. К 2030 году предполагается строительство не менее 50 обходов населенных пунктов на ключевых трассах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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