В 2025 году в Кургане запланирован капитальный ремонт и строительство дорог на общую протяженность около 18 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«В том числе запланирован ремонт улицы Томина, будет отремонтирована улица Дзержинского, реконструирована дорога от улицы Карельцева до Детского парка, продолжится строительство новых дорог в Заозерном. Кроме того, к ремонту на этот год запланировано более 60 дворов», — сообщил временно исполняющий обязанности главы города Антон Науменко.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области планируют отремонтировать 180 километров дорог. Также был утвержден шестилетний план развития дорог, направленный на повышение качества федеральных и региональных автомагистралей. К 2030 году предполагается строительство не менее 50 обходов населенных пунктов на ключевых трассах.
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