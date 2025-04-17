Где рядом с Пермью дешевле всего купить участок под дачу

Самые дешевые участки рядом с Пермью продаются в Краснокамском округе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бюджетные участки продают в разных направлениях
Бюджетные участки продают в разных направлениях Фото:

Недалеко от Перми дешевле всего участи под строительство дач продают в Краснокамском округе. Здесь можно найти землю площадью 5 соток стоимостью от 40 тысяч рублей. Что есть на этих участках, и где еще находятся бюджетные варианты — в материале URA.RU

Массив Алешиха

Сразу несколько участков выставлено на продажу в массиве Алешиха в Краснокамском округе. Владельцы предлагают землю размером до восьми соток за 50-80 тысяч рублей. К ним не подведены коммуникации, а не которые заросли, так как давно не использовались. В объявлениях продавцы пишут, что готовы еще снизить цену, чтобы быстрее избавиться от недвижимости. Участки подходят только под строительство дач.

Деревня Горшки

Несколько недорогих участков выставлено на продажу в деревне Горшки в направлении Усть-Качки. Их отдают от 63-80 тысяч рублей. Площадь земли не превышает десяти соток. К этим участкам подведено электричество. Некоторые переназначены не только для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства.

Деревня Качка

В еще одной деревне в направлении Усть-Качки нашлись бюджетные участки. Их стоимость от 80-125 тысячи рублей за 6-13 соток. Продавцы отмечают, что земля ровная, весной вода ее не топит. На участках дороже 100 тысяч рублей можно построить дом, а дешевые варианты предназначены только для дач и садоводства.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Пермского края стали избавляться от участков. Предложение выросло на 4,8%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недалеко от Перми дешевле всего участи под строительство дач продают в Краснокамском округе. Здесь можно найти землю площадью 5 соток стоимостью от 40 тысяч рублей. Что есть на этих участках, и где еще находятся бюджетные варианты — в материале URA.RU Массив Алешиха Сразу несколько участков выставлено на продажу в массиве Алешиха в Краснокамском округе. Владельцы предлагают землю размером до восьми соток за 50-80 тысяч рублей. К ним не подведены коммуникации, а не которые заросли, так как давно не использовались. В объявлениях продавцы пишут, что готовы еще снизить цену, чтобы быстрее избавиться от недвижимости. Участки подходят только под строительство дач. Деревня Горшки Несколько недорогих участков выставлено на продажу в деревне Горшки в направлении Усть-Качки. Их отдают от 63-80 тысяч рублей. Площадь земли не превышает десяти соток. К этим участкам подведено электричество. Некоторые переназначены не только для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства. Деревня Качка В еще одной деревне в направлении Усть-Качки нашлись бюджетные участки. Их стоимость от 80-125 тысячи рублей за 6-13 соток. Продавцы отмечают, что земля ровная, весной вода ее не топит. На участках дороже 100 тысяч рублей можно построить дом, а дешевые варианты предназначены только для дач и садоводства. Ранее URA.RU рассказало, что жители Пермского края стали избавляться от участков. Предложение выросло на 4,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...