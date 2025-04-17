Где рядом с Пермью дешевле всего купить участок под дачу

Недалеко от Перми дешевле всего участи под строительство дач продают в Краснокамском округе. Здесь можно найти землю площадью 5 соток стоимостью от 40 тысяч рублей. Что есть на этих участках, и где еще находятся бюджетные варианты — в материале URA.RU
Массив Алешиха
Сразу несколько участков выставлено на продажу в массиве Алешиха в Краснокамском округе. Владельцы предлагают землю размером до восьми соток за 50-80 тысяч рублей. К ним не подведены коммуникации, а не которые заросли, так как давно не использовались. В объявлениях продавцы пишут, что готовы еще снизить цену, чтобы быстрее избавиться от недвижимости. Участки подходят только под строительство дач.
Деревня Горшки
Несколько недорогих участков выставлено на продажу в деревне Горшки в направлении Усть-Качки. Их отдают от 63-80 тысяч рублей. Площадь земли не превышает десяти соток. К этим участкам подведено электричество. Некоторые переназначены не только для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства.
Деревня Качка
В еще одной деревне в направлении Усть-Качки нашлись бюджетные участки. Их стоимость от 80-125 тысячи рублей за 6-13 соток. Продавцы отмечают, что земля ровная, весной вода ее не топит. На участках дороже 100 тысяч рублей можно построить дом, а дешевые варианты предназначены только для дач и садоводства.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Пермского края стали избавляться от участков. Предложение выросло на 4,8%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!