Из Москвы в ХМАО запускают новые авиарейсы

Рейсы из Москвы в Ханты-Мансийск будут выполняться семь дней в неделю
Авиакомпания Utairувеличивает количество авиарейсов из московского аэропорта Внуково в Ханты-Мансийск и Когалым. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте».
«В Ханты-Мансийск— до семи раз в неделю. В Когалым — до пяти раз в неделю», — сообщается в соцсети.
Ранее URA.RU писало, что компания «РусЛайн» запустила новые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. А Свердловские железные дороги этим летом планируют запустить дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском.
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