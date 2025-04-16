16 апреля 2025

Из Москвы в ХМАО запускают новые авиарейсы

Рейсы из Москвы в Ханты-Мансийск будут выполняться семь дней в неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы из Москвы в Ханты-Мансийск будут выполняться семь дней в неделю
Рейсы из Москвы в Ханты-Мансийск будут выполняться семь дней в неделю Фото:

Авиакомпания Utairувеличивает количество авиарейсов из московского аэропорта Внуково в Ханты-Мансийск и Когалым. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте».

«В Ханты-Мансийск— до семи раз в неделю. В Когалым — до пяти раз в неделю», — сообщается в соцсети.

Ранее URA.RU писало, что компания «РусЛайн» запустила новые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. А Свердловские железные дороги этим летом планируют запустить дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском.

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Авиакомпания Utairувеличивает количество авиарейсов из московского аэропорта Внуково в Ханты-Мансийск и Когалым. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети «Вконтакте». «В Ханты-Мансийск— до семи раз в неделю. В Когалым — до пяти раз в неделю», — сообщается в соцсети. Ранее URA.RU писало, что компания «РусЛайн» запустила новые авиарейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург. А Свердловские железные дороги этим летом планируют запустить дополнительные поезда между Сургутом и Нижневартовском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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