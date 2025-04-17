Кадыров принял участие в переговорах Путина и эмира Катара

Эмир Катара прибыл на переговоры с Путиным, где принял участие Кадыров
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Кадыров вошел в делегацию РФ в переговорах с Катаром
Кадыров вошел в делегацию РФ в переговорах с Катаром Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле. Об этом сообщают СМИ.

«Кадыров принимает участие в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в переговорах с российской стороны также участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. 

Эмир Катара прибыл в Москву с официальным визитом днем 17 апреля. На встрече планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран и мировой повестки. В ходе разговора и Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценили нынешние двусторонние отношения.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров участвует в переговорах президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани в Кремле. Об этом сообщают СМИ. «Кадыров принимает участие в переговорах президента РФ Владимира Путин и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле», — пишет РИА Новости. Отмечается, что в переговорах с российской стороны также участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.  Эмир Катара прибыл в Москву с официальным визитом днем 17 апреля. На встрече планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран и мировой повестки. В ходе разговора и Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценили нынешние двусторонние отношения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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