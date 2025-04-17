В Челябинске расселят 33 аварийных дома

В Челябинске в 2025 году расселят 33 ветхих многоквартирных дома. Всего в городе 142 дома признаны аварийными. Об этом на пресс-конференции «Аргументы и факты» сообщил начальник управления ЖКХ города Челябинска Вадим Храмцов.
«В городе 142 многоквартирных дома признаны аварийными. В 2025 году расселят 33 из них», — сообщили в пресс-службе. Также Храмцов отметил, всего в Челябинске 6 472 МКД. Из них с износом до 30% — 3 173, до 65% — 3050, до 70% — 71 и с износом свыше 70% — 23 МКД.
Как отметили на пресс-конференции, эти цифры позволяют объективно оценить состояние жилого фонда. Расходы на его содержание постоянно растут, а поэтому для поддержания старого жилья в нормальном состоянии нужны адекватные тарифы за ЖКУ.
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