Из аппарата губернатора в мэрию Тюмени и обратно: что известно об Артеме Дяченко

Новым советником тюменского губернатора Александра Моора стал Артем Дяченко. Он уже работал в аппарате главы региона и вернулся в него спустя 6,5 лет работы в тюменской городской администрацией. Что известно о новом советнике — в материале URA.RU.
Образование и личная жизнь
В 2004 году получил красный диплом Тюменского госуниверситета по специальности «Государственное муниципальное управление». Второе высшее получил там же, но уже как юрист, имеет степень «магистра юриспруденции». Как участник программы подготовки перспективного уровня резерва управленческих кадров проходил профпереподготовку в МГУ. Женат, есть двое детей
Карьера
Артем Дяченко начинал специалистом управления экспертно-аналитической работы, позднее стал его начальником. Летом 2018 года он возглавил аппарат губернатора Тюменской области, заменив на этом посту Татьяну Костареву — должность она совмещала с позицией замгубернатора. Функционал Костаревой поделили и Дяченко достался только аппарат, а заместителем Александра Моора стала Елена Еремеева.
Осенью 2019 года Дяченко ушел работать в команду уже бывшего мэра Тюмени Руслана Кухарука на пост заместителя главы. В администрации он курировал в том числе деятельность МКУ «Административно-хозяйственное управление» и МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени». В 2024 году Руслан Кухарук покинул мэрию и уехал руководить Югрой, а Дяченко остался в Тюмени. Он какое-то время был в команде замов нового мэра Максима Афанасьева, но вскоре был заменен на бывшую сотрудницу администрации Тобольска Светлану Сейдвалиеву.
Настоящее время
Сразу после ухода Артема Дяченко из мэрии Тюмени стало известно, что его видят в роли директора областного департамента труда и занятости населения (схожее направление он курировал в городской администрации), но назначения не случилось, а ведомство ушло под контроль бывшего главы департамента образования Вероники Ефремовой. Дяченко в итоге стал советником губернатора, курирующим выборы.
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