В РЖД подтвердили попытку поджога локомотива на ж/д станции в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В момент поджога электровоз находился без локомотивной бригады
В момент поджога электровоз находился без локомотивной бригады Фото:
новость из сюжета
В Тюмени диверсанты совершили поджог на железной дороге

В пресс-службе Свердловской железной дороги URA.RU подтвердили попытку поджога электровоза на станции Войновка в Тюмени. Там сообщили, что инцидент произошел 16 апреля, в момент происшествия электровоз находился без бригады.

«16 апреля 2025 года была зафиксирована попытка поджога электровоза, находящегося на пути локомотивного депо Войновка Свердловской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. В момент происшествия электровоз находился без локомотивной бригады. На движение поездов происшествие не повлияло», — заявили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что группа студентов пыталась поджечь локомотив в районе станции Войновка. В результате происшествия один из диверсантов загорелся. Студентки должны были снимать видео, как подельники поджигают локомотив, и отправить кадры украинским кураторам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пресс-службе Свердловской железной дороги URA.RU подтвердили попытку поджога электровоза на станции Войновка в Тюмени. Там сообщили, что инцидент произошел 16 апреля, в момент происшествия электровоз находился без бригады. «16 апреля 2025 года была зафиксирована попытка поджога электровоза, находящегося на пути локомотивного депо Войновка Свердловской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. В момент происшествия электровоз находился без локомотивной бригады. На движение поездов происшествие не повлияло», — заявили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что группа студентов пыталась поджечь локомотив в районе станции Войновка. В результате происшествия один из диверсантов загорелся. Студентки должны были снимать видео, как подельники поджигают локомотив, и отправить кадры украинским кураторам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...