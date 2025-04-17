В РЖД подтвердили попытку поджога локомотива на ж/д станции в Тюмени

В пресс-службе Свердловской железной дороги URA.RU подтвердили попытку поджога электровоза на станции Войновка в Тюмени. Там сообщили, что инцидент произошел 16 апреля, в момент происшествия электровоз находился без бригады.
«16 апреля 2025 года была зафиксирована попытка поджога электровоза, находящегося на пути локомотивного депо Войновка Свердловской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. В момент происшествия электровоз находился без локомотивной бригады. На движение поездов происшествие не повлияло», — заявили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что группа студентов пыталась поджечь локомотив в районе станции Войновка. В результате происшествия один из диверсантов загорелся. Студентки должны были снимать видео, как подельники поджигают локомотив, и отправить кадры украинским кураторам.
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