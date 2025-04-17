В Куртамышском округе (Курганская область) подросток на велосипеде получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Курганской области.
ДТП произошло утром 17 апреля на проспекте Ленина в городе Куртамыш. «Подросток 2008 года рождения, управляя велосипедом Forward, пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. Велосипедист допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением водителя 1986 года рождения», — пишет ведомство. Подросток получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Также в ведомстве подчеркнули, что подросток передвигался на велосипеде без шлема и защитной экипировки, что могло повлиять на тяжесть полученных травм. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.
Госавтоинспекция Курганской области обращается к родителям с просьбой разъяснять детям требования ПДД перед тем, как разрешать им самостоятельные поездки на велосипедах. В инспекции напомнили, что движение детей младше 14 лет по проезжей части запрещено, а пересекать дорогу по пешеходному переходу велосипедисты должны только спешившись. Также рекомендуется использовать защитную экипировку, включая шлем, и световозвращающие элементы при движении в условиях плохой видимости.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области участились ДТП с детьми. С начала года на дорогах Курганской области было зафиксировано шесть таких случаев.
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