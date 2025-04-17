Курганский студент продал карту мошенникам, которые провели 35 млн рублей: что ему грозит

В Кургане студент продал банковскую карту, через которую мошенники провели 35 млн рублей. Об этом рассказала представитель курганского отделения Сбербанка на пленуме Совета ветеранов, передает корреспондент URA.RU. Редакция утонила у юриста, что грозит студенту.
«Самый худший исход продажи банковской карты в Курганской области, когда студент продал банковскую карту и по ней прошли мошеннические действия на 35 млн рублей. Пока по данному делу проводятся следствие действия, итогов пока нет. Но владельцу карты грозит, во-первых, налоговый процент за доход, второе — это уголовное дело. Мы рассказываем об этом примере, чтобы люди понимали, какие последствия могут быть», — рассказала сотрудница Сбербанка.
URA.RU направило запрос в УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию, ответ ожидается. Юрист Юрий Леонов отметил, что если студент (или любой другой гражданин) передал свою банковскую карту мошенникам, через которую те провели незаконные операции, ответственность для владельца карты может наступить по нескольким основаниям, в зависимости от его осведомлённости и умысла.
Возможны следующие варианты:
1. Если владелец карты знал о противоправных действиях: Статья 159 УК РФ — мошенничество (если участвовал в схеме обмана); Статья 174 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём; Статья 187 УК РФ — изготовление или сбыт поддельных платёжных средств (в случае подделок или фальсификации данных); Статья 33 УК РФ — соучастие в преступлении. Наказание: может варьироваться от штрафов до лишения свободы, особенно если действия совершались умышленно и в составе организованной группы.
2. Если владелец карты не знал, но проявил халатность: Может наступить уголовная или административная ответственность за пособничество по неосторожности, особенно если: не проверил, кому передаёт карту; знал о возможности преступных действий, но «закрыл глаза».
3. Гражданско-правовая ответственность: Потерпевшие (физлица, юрлица, банк) могут подать исковые требования о взыскании ущерба; Возможны санкции со стороны банка — блокировка счетов, расторжение договора и включение в чёрные списки. Факт продажи карты уже может быть расценён как намеренное предоставление реквизитов третьим лицам, что противоречит условиям банковского обслуживания.
4. Налоговые последствия для владельца карты Если карта используется как транзитный счёт (например, для перемещения денег между третьими лицами), даже без прямой выгоды для владельца, возникают следующие риски:
а) Доход, не подтверждённый источником — облагается НДФЛ. Если налоговая зафиксирует поступление денежных средств без объяснения их происхождения, она вправе квалифицировать это как получение дохода, даже если владелец карты утверждает, что деньги ему не принадлежат. Ставка НДФЛ — 13% (или 15%, если суммы крупные). Кроме того, возможно начисление пени и штрафов за неуплату.
б) Признаки отмывания доходов Если движение средств выглядит подозрительно с точки зрения ФНС и Росфинмониторинга (регулярные переводы, большие суммы, множественные получатели), карта может быть включена в реестр подозрительных операций. Это может повлечь блокировку счета и автоматическую проверку со стороны налоговых органов и банка.
в ) Совместная ответственность Даже если владелец карты «ничего не знал», его могут привлечь как номинального получателя средств, что фактически делает его участником незаконной финансовой схемы.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане студенты некоторых учебных заведений массово продают карты третьим лицам. Банк не смог выдать десятки карт студентам колледжа, так как они ранее продали свои карты.
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