Врач предостерег жителей ХМАО о вредном пасхальном тренде

Злоупотребление «дубайским» куличом, ставшим пасхальным трендом, может обернуться не только набором лишнего веса, а и проблемами со здоровьем — резкими скачками инсулина в крови. Ингредиенты, используемые для приготовления выпечки, содержат много сахара. О том, как минимизировать вред, если очень хочется съесть модный кулич, URA.RU рассказала врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская.
«Все ингредиенты в совокупности: фисташковая и кунжутная пасты, тесто катаифи, шоколад — это такая инсулиновая бомба. Углеводы, попадая в организм, быстро повышают уровень глюкозы, а затем и инсулина. Если хорошо позавтракали или пообедали, получили достаточно белка и клетчатки, можно съесть кусочек „дубайского“ кулича. Выброс глюкозы в кровь произойдет медленнее, скачок инсулина будет меньше. А вот съесть кулич за раз за чашкой кофе утром — это не лучший выбор. Как и при употреблении любой сладости, главное уметь остановиться», — поделилась собеседница агентства.
Нутрициолог также рекомендует обратить внимание на индивидуальные особенности организма. «У всех людей разный метаболизм, у кого-то, например, могут быть проблемы с углеводным обменом. Тем, у кого сахарный диабет, конечно, стоит противостоять искушению», — добавила Садовская.
А по количеству потребляемых калорий «дубайский» кулич сравним с ведром крылышек с несколькими бургерами в придачу. Тем, кто следит за фигурой, врач советует индивидуально рассчитать, сколько калорий организм тратит в день. Затем — определить порцию сладости, которую можно съесть и не набрать вес.
Ранее URA.RU сообщало, что «дубайский» кулич стал самым популярным среди другой пасхальной выпечки в ХМАО. В преддверии Светлого праздника югорчане заказывали его активнее всего.
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