Русская песня стала хитом чартов в Польше

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Песню «Сигма бой» слушают по всей Польше
Песню «Сигма бой» слушают по всей Польше Фото:

Русская песня «Сигма Бой», созданная двумя блогерами-подростками, стала вирусным хитом в Польше. Об этом сообщают местные СМИ.

«Русская песня „Сигма Бой“ стала хитом в Польше, пишет Onet. Ее распевают и дошкольники, и их родители», — отмечает издание Onet. По словам музыканта из местного образовательного учреждения «Студия Musicalove» Олы Гевальд, успеху песни способствуют простой припев, выразительный ритм и энергичная форма исполнения — благодаря этому композиция быстро запоминается слушателям. Эксперты также считают, что модное молодежное слово «сигма» сделало песню особенно привлекательной для подростков.

Однако украинские пропагандисты выразили недовольство из-за популярности трека. Они считают, что он способствует формированию положительного образа России в Европе.

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Русская песня «Сигма Бой», созданная двумя блогерами-подростками, стала вирусным хитом в Польше. Об этом сообщают местные СМИ. «Русская песня „Сигма Бой“ стала хитом в Польше, пишет Onet. Ее распевают и дошкольники, и их родители», — отмечает издание Onet. По словам музыканта из местного образовательного учреждения «Студия Musicalove» Олы Гевальд, успеху песни способствуют простой припев, выразительный ритм и энергичная форма исполнения — благодаря этому композиция быстро запоминается слушателям. Эксперты также считают, что модное молодежное слово «сигма» сделало песню особенно привлекательной для подростков. Однако украинские пропагандисты выразили недовольство из-за популярности трека. Они считают, что он способствует формированию положительного образа России в Европе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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