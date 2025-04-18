Что известно про главных кандидатов в ректоры УрФУ

Накануне URA.RU сообщило, что на должность ректора Уральского федерального университета, которую в ближайшее время освободит Виктор Кокшаров, претендуют два человека — первый проректор по экономике Даниил Сандлер и директор института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ Илья Обабков. Что о них известно — в материале URA.RU.
Карьера Даниила Сандлера…
Ему 53 года, родился в Свердловске. В 1996 году Сандлер окончил УрГУ имени Горького по специальности «Экономическая теория», а затем поступил в аспирантуру. В 2001-м он защитил диссертацию. С 1997 по 2010 год работал крупных российских банков («Уралвнешторгбанк», «УРСА-Банк», «Сибакадембанк», «МДМ-банк»), занимая там руководящие должности.
В 2007 году он стал доцентом кафедры организационно-экономических систем экономического факультета УрГУ, а в 2010-м — проректором по экономике и стратегическому развитию. Решение ухода в науку он объяснял более интересной и амбициозной задачей. С 2013-го по 2015-й он был директором Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ, а сейчас Сандлер первый проректор по экономике и стратегическому развитию, завкафедрой менеджмента и ведущий научный сотрудник.
В вузе Сандлер ведет несколько дисциплин: стратегии бизнеса, оценка и управление стоимостью компании. Также курирует научно-исследовательские работы магистрантов и проекты по модулю «Корпоративная стратегия и финансы». В научной деятельности Сандлер получает и награды. Например, в 2023-м он вошел в топ-30 самых результативных преподавателей УрФУ.
Сандлер говорил в 2016-м, что главная задача вуза — попасть в топ-100 мировых университетов. В августе прошлого года китайская компания ShanghaiRanking Consultancy внесла УрФУ в академический рейтинг: главный уральский вуз оказался в диапазоне мест от 601 до 700, хотя среди российских вузов он занял 11 место (по версии RAEX).
…и его убеждения
Доктор экономических наук Сандлер считает, что у вуза есть секрет устойчивости: он приходит к позиции learning — к учебе, направленной на замотивированных к знаниям студентов. Также Сандлер полагал, что кризисы в мире нужны — с помощью них развивается общество. «Надо сказать, что кризисы, которые происходят в 21 веке в России и общемировые, те, которые захватывают Россию, они далеко не так жестко бьют по экономике. Хотя уровень жизни при этом, конечно, проседает, но это уже не середина 90-х. Прогресс есть — и он налицо», — говорил Сандлер в интервью E1.
Обабков и ИРИТ-РТФ
Илье Обабкову 49-лет. Он выпустился из УГТУ-УПИ в 1998 году, обучался по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Затем Обабков закончил аспирантуру и остался работать в вузе — сначала на кафедре редких металлов ФтФ, а потом стал доцентом на кафедре вычислительной техники. В 2005-м он стал завкафедрой интеллектуальных информационных технологий.
В 2013-м Обабкова назначили директором Института фундаментального развития, а через пять лет он возглавил ИРИТ-РТФ. Уже спустя год институт стал первым в городе реализовывать программы бакалавриата по индивидуальным образовательным траекториям (первый выпуск был в 2023-м). В УрФУ тогда отмечали, что из 505 выпускников бакалавриата радиофака 108 человек получили красный диплом.
Кандидат технических наук Обабков 22 года в науке. Он тоже продолжает преподавать дисциплины студентам — информатику, инженерию программного обеспечения, администрирование информационных систем, анализ и управление требованиями, информационные технологии и сервисы. Обабков, как и первый кандидат, прошел десятки повышений квалификации и различных стажировок. Например, программу «Информационные технологии в Силиконовой долине: энергетические информационные системы» в США.
Закрытие кружка на радиофаке…
В 2019-м — на следующий год после назначения Обабкова директором ИРИТ-РТФ — в институте закрылся проект «Я — радиоинженер», где студенты и подростки занимались радиоэлектроникой. Руководитель Алексей Рожков заявлял, что сделать это пришлось из-за позиции Обабкова, считавшего этот кружок «профанацией». Рожков тогда требовал отдать ему дорогостоящее оборудование. Однако Обабков отмечал, что оно было передано в бессрочное пользование, но не Рожковым, а фондом имени Семихатова. По словам директора, он расстался с Рожковым из-за того, что тот целый год не мог «легализовать» свой проект в УрФУ и отчитаться по деньгам.
…и позиция кандидата
В 2022-м Обабков рассказывал, что задача вуза — работа с цифровыми технологиями, которые проникают в образование. По его словам, при разработке образовательных программ всегда учитываются потребности будущих студентов. «Мы ставим в центр образовательного процесса студента, размышляем с точки зрения его интересов: что должно дать ему обучение в магистратуре, ради чего он мог бы оставаться в наших стенах еще два года?» — говорил он тогда. Например, в 2024-м в институте появилась новая программа бакалавриата, связанная с искусственным интеллектом.
Кстати, именно радиофак Обабкова в 2024-м придумал суперкомпьютер, который определял победителя на викторине «Опорный край», проводившейся в дни президентских выборов.
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