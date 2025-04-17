17 апреля 2025

В Нижневартовске запустят бесплатные автобусы на Радоницу. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске в День поминовения усопших до кладбища запустят бесплатные автобусы
В Нижневартовске в День поминовения усопших до кладбища запустят бесплатные автобусы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 29 апреля, в День поминовения усопших, до кладбища и обратно можно будет добраться бесплатно. Об этом URA.RU сообщил перевозчик «Домтрансавто».

«В день поминовения усопших организуем пять дополнительных бесплатных автобусов», — сообщили представители предприятия. Транспорт будет ходить по маршруту Хоккейный корт — Городское кладбище.

Сесть на автобус можно на улицах 60 лет Октября, Дружбы народов, Ленина, Маршала Жукова, Северной, Индустриальной. Транспорт будет ходить с 07:30 до 18:00.

Бесплатные автобусы в День поминовения усопших будут курсировать в Нижневартовске
Бесплатные автобусы в День поминовения усопших будут курсировать в Нижневартовске
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске время ожидания автобусов сократилось в два раза. Перевозчику удалось добиться выхода на линию 100% автобусов.

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В Нижневартовске (ХМАО) 29 апреля, в День поминовения усопших, до кладбища и обратно можно будет добраться бесплатно. Об этом URA.RU сообщил перевозчик «Домтрансавто». «В день поминовения усопших организуем пять дополнительных бесплатных автобусов», — сообщили представители предприятия. Транспорт будет ходить по маршруту Хоккейный корт — Городское кладбище. Сесть на автобус можно на улицах 60 лет Октября, Дружбы народов, Ленина, Маршала Жукова, Северной, Индустриальной. Транспорт будет ходить с 07:30 до 18:00. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске время ожидания автобусов сократилось в два раза. Перевозчику удалось добиться выхода на линию 100% автобусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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