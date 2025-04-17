В Нижневартовске (ХМАО) 29 апреля, в День поминовения усопших, до кладбища и обратно можно будет добраться бесплатно. Об этом URA.RU сообщил перевозчик «Домтрансавто».
«В день поминовения усопших организуем пять дополнительных бесплатных автобусов», — сообщили представители предприятия. Транспорт будет ходить по маршруту Хоккейный корт — Городское кладбище.
Сесть на автобус можно на улицах 60 лет Октября, Дружбы народов, Ленина, Маршала Жукова, Северной, Индустриальной. Транспорт будет ходить с 07:30 до 18:00.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске время ожидания автобусов сократилось в два раза. Перевозчику удалось добиться выхода на линию 100% автобусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!