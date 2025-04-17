Суд забрал у курганца китайский автомобиль, за который он еще не выплатил кредит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд забрал у курганца кредитный китайский хэтчбек
Суд забрал у курганца кредитный китайский хэтчбек Фото:

Суд забрал у жителя Звериноголовского округа Курганской области китайский автомобиль, за который мужчина еще не выплатил кредит банку. Причиной стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Адвокаты пытались отменить конфискацию, но не смогли. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем лифтбека JAC в поселке Искра в нетрезвом виде. Несмотря на административное наказание за аналогичное правонарушение, он вновь управлял автомобилем с нарушением правил. «Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года, с конфискацией автомобиля», — говорится на сайте суда. Машина стоимостью 1,7 миллиона рублей была куплена в кредит и находилась в залоге у банка

Защитник осужденного не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу с просьбой исключить из него указание на конфискацию транспортного средства. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Курганский областной суд оставил приговор без изменений.

С начала 2024 года в Курганской области суды уже конфисковали 20 автомобилей у водителей, повторно задержанных за управление транспортом в состоянии опьянения. Такие меры принимаются в рамках ужесточения ответственности за нетрезвое вождение: нарушителей лишают прав, назначают обязательные работы и изымают автомобили в доход государства. Госавтоинспекция напоминает, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд забрал у жителя Звериноголовского округа Курганской области китайский автомобиль, за который мужчина еще не выплатил кредит банку. Причиной стало повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Адвокаты пытались отменить конфискацию, но не смогли. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Нарушитель был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем лифтбека JAC в поселке Искра в нетрезвом виде. Несмотря на административное наказание за аналогичное правонарушение, он вновь управлял автомобилем с нарушением правил. «Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года, с конфискацией автомобиля», — говорится на сайте суда. Машина стоимостью 1,7 миллиона рублей была куплена в кредит и находилась в залоге у банка Защитник осужденного не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу с просьбой исключить из него указание на конфискацию транспортного средства. По итогам рассмотрения апелляционной жалобы Курганский областной суд оставил приговор без изменений. С начала 2024 года в Курганской области суды уже конфисковали 20 автомобилей у водителей, повторно задержанных за управление транспортом в состоянии опьянения. Такие меры принимаются в рамках ужесточения ответственности за нетрезвое вождение: нарушителей лишают прав, назначают обязательные работы и изымают автомобили в доход государства. Госавтоинспекция напоминает, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...