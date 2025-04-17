Из-за ошибки мэрии Тобольска в городе оказалось больше бедных горожан

Из-за ошибки мэрии Тобольска в одном из отчетов, количество горожан с заработком меньше прожиточного минимума оказалось больше, чем его фактическое значение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«При внесении информации по фактическому значению данного показателя за 2023 год была допущена техническая ошибка. Верное значение показателя — 6,5%».
Ранее в документе «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в городе Тобольске» фактическое значение 2023 года было отмечено как 5,3%. А в графе по 2024 году показать был равен 6,1%. В связи с этим создалось впечатление, что в городе за год увеличилось количество бедных горожан.
Однако в действительности ситуация иная: количество малоимущих граждан в 2024 году — 6 690, а в 2025 — 6 288 человек, при этом разница между 2024 и 2025 годами — 0,4%. Таким образом, можно обнаружить тенденцию к ежегодному снижению числа бедных граждан, что доказывает эффективность мер местных властей для улучшения уровня жизни тоболяков.
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