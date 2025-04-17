Из-за ошибки мэрии Тобольска в городе оказалось больше бедных горожан

В Тобольске за год уменьшилось количество бедных горожан на 0,4%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тобольске фиксируется тенденция к ежегодному снижению числа бедных горожан
В Тобольске фиксируется тенденция к ежегодному снижению числа бедных горожан Фото:

Из-за ошибки мэрии Тобольска в одном из отчетов, количество горожан с заработком меньше прожиточного минимума оказалось больше, чем его фактическое значение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«При внесении информации по фактическому значению данного показателя за 2023 год была допущена техническая ошибка. Верное значение показателя — 6,5%».

Ранее в документе «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в городе Тобольске» фактическое значение 2023 года было отмечено как 5,3%. А в графе по 2024 году показать был равен 6,1%. В связи с этим создалось впечатление, что в городе за год увеличилось количество бедных горожан.

Однако в действительности ситуация иная: количество малоимущих граждан в 2024 году — 6 690, а в 2025 — 6 288 человек, при этом разница между 2024 и 2025 годами — 0,4%. Таким образом, можно обнаружить тенденцию к ежегодному снижению числа бедных граждан, что доказывает эффективность мер местных властей для улучшения уровня жизни тоболяков. 

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Из-за ошибки мэрии Тобольска в одном из отчетов, количество горожан с заработком меньше прожиточного минимума оказалось больше, чем его фактическое значение. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «При внесении информации по фактическому значению данного показателя за 2023 год была допущена техническая ошибка. Верное значение показателя — 6,5%». Ранее в документе «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности в городе Тобольске» фактическое значение 2023 года было отмечено как 5,3%. А в графе по 2024 году показать был равен 6,1%. В связи с этим создалось впечатление, что в городе за год увеличилось количество бедных горожан. Однако в действительности ситуация иная: количество малоимущих граждан в 2024 году — 6 690, а в 2025 — 6 288 человек, при этом разница между 2024 и 2025 годами — 0,4%. Таким образом, можно обнаружить тенденцию к ежегодному снижению числа бедных граждан, что доказывает эффективность мер местных властей для улучшения уровня жизни тоболяков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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