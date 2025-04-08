08 апреля 2025

В Тобольске стало больше бедных горожан

В Тобольске количество бедных людей увеличилось на 0,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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На 2024 год администрация Тобольска ставила цель по снижению количества бедных
На 2024 год администрация Тобольска ставила цель по снижению количества бедных Фото:

В Тобольске количество горожан, зарабатывающих меньше региональной величины прожиточного минимума, составило 6,1%. Такие данные приведены в распоряжении администрации Тобольска.

«Целевой показатель доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения в 2024 году составило 6,1%. В 2023 году этот показатель был равен 5,3%», — написано в документе.

Мэрия города ставила цель за 2024 год снизить количество бедных людей с 5,3% до 5,2%. Однако план мероприятий по этому направлению был выполнен на 85,24%. Таким образом, темп роста показателя составил -13,11%, а число бедных горожан выросло.

Информационное агентство URA.RU запросило комментарий у администрации Тобольска по данному поводу. Ответ от ведомства ожидается. 

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В Тобольске количество горожан, зарабатывающих меньше региональной величины прожиточного минимума, составило 6,1%. Такие данные приведены в распоряжении администрации Тобольска. «Целевой показатель доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения в 2024 году составило 6,1%. В 2023 году этот показатель был равен 5,3%», — написано в документе. Мэрия города ставила цель за 2024 год снизить количество бедных людей с 5,3% до 5,2%. Однако план мероприятий по этому направлению был выполнен на 85,24%. Таким образом, темп роста показателя составил -13,11%, а число бедных горожан выросло. Информационное агентство URA.RU запросило комментарий у администрации Тобольска по данному поводу. Ответ от ведомства ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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