В Тобольске стало больше бедных горожан

В Тобольске количество горожан, зарабатывающих меньше региональной величины прожиточного минимума, составило 6,1%. Такие данные приведены в распоряжении администрации Тобольска.
«Целевой показатель доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения в 2024 году составило 6,1%. В 2023 году этот показатель был равен 5,3%», — написано в документе.
Мэрия города ставила цель за 2024 год снизить количество бедных людей с 5,3% до 5,2%. Однако план мероприятий по этому направлению был выполнен на 85,24%. Таким образом, темп роста показателя составил -13,11%, а число бедных горожан выросло.
Информационное агентство URA.RU запросило комментарий у администрации Тобольска по данному поводу. Ответ от ведомства ожидается.
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