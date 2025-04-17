В тюменской облдуме потеряли фракцию эсеров

«Справедливая Россия» без предупреждения покинула заседание Тюменской облдумы
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Депутаты от СРЗП досрочно покинули заседание Тюменской облдумы
Депутаты от СРЗП досрочно покинули заседание Тюменской облдумы Фото:

Депутаты тюменской облдумы не досчитались коллег из «Справедливой России». За 10 минут до конца очередного заседания обнаружилось, что никого из фракции СРЗП нет на месте уже полчаса — депутаты Владимир Пискайкин и Александр Чепик ушли, никого не предупредив, что посчитали нарушением регламента, — сообщил URA.RU источник.

«Эту тему совсем недавно поднимали на комиссии по этике. В таких случаях полагается подойти к председателю и поставить его в известность», — уточнил собеседник.

В тюменском отделении СРЗП корреспонденту URA.RU объяснили, что депутатам пришлось в срочном порядке удалиться в связи с визитом в город председателя партии Сергея Миронова. Сегодня лидер эсеров прилетел в Тюмень, чтобы провести встречу с губернатором Александром Моором и областным активом партии.

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Депутаты тюменской облдумы не досчитались коллег из «Справедливой России». За 10 минут до конца очередного заседания обнаружилось, что никого из фракции СРЗП нет на месте уже полчаса — депутаты Владимир Пискайкин и Александр Чепик ушли, никого не предупредив, что посчитали нарушением регламента, — сообщил URA.RU источник. «Эту тему совсем недавно поднимали на комиссии по этике. В таких случаях полагается подойти к председателю и поставить его в известность», — уточнил собеседник. В тюменском отделении СРЗП корреспонденту URA.RU объяснили, что депутатам пришлось в срочном порядке удалиться в связи с визитом в город председателя партии Сергея Миронова. Сегодня лидер эсеров прилетел в Тюмень, чтобы провести встречу с губернатором Александром Моором и областным активом партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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