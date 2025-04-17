В тюменской облдуме потеряли фракцию эсеров

Депутаты тюменской облдумы не досчитались коллег из «Справедливой России». За 10 минут до конца очередного заседания обнаружилось, что никого из фракции СРЗП нет на месте уже полчаса — депутаты Владимир Пискайкин и Александр Чепик ушли, никого не предупредив, что посчитали нарушением регламента, — сообщил URA.RU источник.
«Эту тему совсем недавно поднимали на комиссии по этике. В таких случаях полагается подойти к председателю и поставить его в известность», — уточнил собеседник.
В тюменском отделении СРЗП корреспонденту URA.RU объяснили, что депутатам пришлось в срочном порядке удалиться в связи с визитом в город председателя партии Сергея Миронова. Сегодня лидер эсеров прилетел в Тюмень, чтобы провести встречу с губернатором Александром Моором и областным активом партии.
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