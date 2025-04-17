В Союзе торговых центров рассказали URA.RU, вернется ли IKEA в Россию

Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA вряд ли возобновит работу в России в обозримом будущем, несмотря на одобрение Роспатентом заявки шведской компании на регистрацию товарного знака. Об этом URA.RU сообщил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.
«Я бы не разделял оптимизма о возвращении ИКЕА... Этот процесс сложно повернуть обратно — возвращение возможно только в очень отдаленном будущем», — заявил Шакиров в разговоре с корреспондентом URA.RU. Эксперт отметил, что возврат IKEA в российский розничный сектор практически невозможен из-за ряда объективных причин, в том числе политических.
По словам Шакирова, с начала специальной военной операции Швеция, а также ряд шведских брендов, заняли по отношению к России жесткую позицию. Крупные торговые помещения в торговых центрах МЕГА, ранее находившиеся в собственности IKEA, были реализованы в пользу Газпромбанка. Данный процесс практически необратим, подчеркнул президент СТЦ.
Ранее компания IKEA, являющаяся одним из мировых лидеров в области розничной торговли мебелью и товарами для дома, зарегистрировала новый товарный знак на территории России. Информация об этом размещена на официальном сайте Роспатент. Заявка на регистрацию поступила еще в июле 2023 года и с этого времени находилась на рассмотрении. В 2022 году шведская компания объявила о приостановке своей деятельности в России.
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