IKEA одобрили регистрацию товарного знака в РФ
Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ. Об этом сообщают в Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
«Дата государственной регистрации: 17.04.2025. Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания: IKEA», — говорится в документе. Заявка находилась на рассмотрении в Роспатенте с июля 2023 года. В 2022 году компания прекратила деятельность на территории России.
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