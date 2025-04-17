IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ

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IKEA одобрили регистрацию товарного знака в РФ
IKEA одобрили регистрацию товарного знака в РФ Фото:

Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ. Об этом сообщают в Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

«Дата государственной регистрации: 17.04.2025. Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания: IKEA», — говорится в документе. Заявка находилась на рассмотрении в Роспатенте с июля 2023 года. В 2022 году компания прекратила деятельность на территории России.

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Одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA зарегистрировала новый товарный знак в РФ. Об этом сообщают в Федеральной службы по интеллектуальной собственности. «Дата государственной регистрации: 17.04.2025. Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания: IKEA», — говорится в документе. Заявка находилась на рассмотрении в Роспатенте с июля 2023 года. В 2022 году компания прекратила деятельность на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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