RadioZet: власти Польши больше недели отмалчиваются по поводу взрыва в аэропорту

На месте происшествия было проведено расследование, но власти не комментировали инцидент
Власти Польши не комментируют взрыв, который прогремел в варшавском аэропорту, хотя происшествие случилось еще 6 апреля. Об этом говорится в материале местного издания.
«6 апреля во время погрузки мусора в аэропорту имени Фредерика Шопена произошел взрыв и появился „огненный шар“», — говорится в сообщении RadioZet. Отмечается, что о происшествии узнал их журналист-расследователь, в то время как власти не делали никаких заявления по поводу инцидента.
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