17 апреля 2025

RadioZet: власти Польши больше недели отмалчиваются по поводу взрыва в аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия было проведено расследование, но власти не комментировали инцидент
На месте происшествия было проведено расследование, но власти не комментировали инцидент Фото:

Власти Польши не комментируют взрыв, который прогремел в варшавском аэропорту, хотя происшествие случилось еще 6 апреля. Об этом говорится в материале местного издания.

«6 апреля во время погрузки мусора в аэропорту имени Фредерика Шопена произошел взрыв и появился „огненный шар“», — говорится в сообщении RadioZet. Отмечается, что о происшествии узнал их журналист-расследователь, в то время как власти не делали никаких заявления по поводу инцидента.

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Власти Польши не комментируют взрыв, который прогремел в варшавском аэропорту, хотя происшествие случилось еще 6 апреля. Об этом говорится в материале местного издания. «6 апреля во время погрузки мусора в аэропорту имени Фредерика Шопена произошел взрыв и появился „огненный шар“», — говорится в сообщении RadioZet. Отмечается, что о происшествии узнал их журналист-расследователь, в то время как власти не делали никаких заявления по поводу инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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