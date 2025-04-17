17 апреля 2025

Мошенники посягнули на имя патриарха Кирилла, чтобы дурить россиян

РПЦ предупредила о мошенниках, скрывающимися за именем патриарха
© Служба новостей «URA.RU»
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В РПЦ призывают верующих доверять только официальным источникам
В РПЦ призывают верующих доверять только официальным источникам Фото:

В Русской православной церкви (РПЦ) предупредили о росте мошеннических схем, где злоумышленники прикрываются именем патриарха Кирилла. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Мошенники пытаются использовать имя патриарха Кирилла. Аферисты, в том числе из стран СНГ, манипулируют священнослужителями и прихожанами, подделывая решения о наградах, повышении сана или сборах на благотворительность, а затем требуют деньги. Доверяйте только проверенным источникам», — заявил Легойда. Его обращение опубликовано на официальном сайте РПЦ. 

По словам представителя РПЦ, все официальные распоряжения патриарха Кирилла публикуются на официальных ресурсах, а коммуникации ведутся только через уполномоченных лиц. Церковь призывает верующих при любых подозрениях, особенно при требованиях перевести средства, обращаться в епархии, синодальные структуры или полицию.

Ранее в РПЦ предложили ввести запрет на покупку некоторых пасхальных куличей в пакетах с изображениями святынь и религиозных символов. Такая мера направлена на предотвращение неподобающего обращения с сакральными изображениями после употребления продукта. 

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В Русской православной церкви (РПЦ) предупредили о росте мошеннических схем, где злоумышленники прикрываются именем патриарха Кирилла. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Мошенники пытаются использовать имя патриарха Кирилла. Аферисты, в том числе из стран СНГ, манипулируют священнослужителями и прихожанами, подделывая решения о наградах, повышении сана или сборах на благотворительность, а затем требуют деньги. Доверяйте только проверенным источникам», — заявил Легойда. Его обращение опубликовано на официальном сайте РПЦ.  По словам представителя РПЦ, все официальные распоряжения патриарха Кирилла публикуются на официальных ресурсах, а коммуникации ведутся только через уполномоченных лиц. Церковь призывает верующих при любых подозрениях, особенно при требованиях перевести средства, обращаться в епархии, синодальные структуры или полицию. Ранее в РПЦ предложили ввести запрет на покупку некоторых пасхальных куличей в пакетах с изображениями святынь и религиозных символов. Такая мера направлена на предотвращение неподобающего обращения с сакральными изображениями после употребления продукта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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