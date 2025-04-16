В РПЦ ввели запрет на покупку некоторых пасхальных куличей

Отказаться от покупки пасхальных куличей в пакетах с изображениями святынь и религиозных символов предложил руководитель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Такая мера направлена на предотвращение неподобающего обращения с сакральными изображениями.
«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с „Явлением Христа народу“ (художника Александра) Иванова, с Матронушкой (святой Матроной Московской — ред.) не будем покупать. Не будем, не надо... потому что это и на нашей совести тоже — то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых», — сказал священнослужитель на пасхальной пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».
Потокин добавил, что упаковки с ликами святых и крестами часто выбрасываются, что является кощунством. Он подчеркнул, что каждый верующий несет ответственность за бережное отношение к религиозной символике.
Священнослужитель посоветовал выбирать куличи в простой упаковке, которые после освящения можно употребить по назначению. По его мнению, такой подход демонстрирует уважительное отношение к святыням.
За два года в Свердловской области подорожали ингредиенты для пасхальных куличей. Их стоимость увеличилась на 37% по отношению с 2023 годом.
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