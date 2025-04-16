В РПЦ ввели запрет на покупку некоторых пасхальных куличей

Протоиерей Михаил Потокин призывает отказаться от покупок некоторых куличей
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РПЦ призывает не покупать куличи с религиозными символами
РПЦ призывает не покупать куличи с религиозными символами Фото:

Отказаться от покупки пасхальных куличей в пакетах с изображениями святынь и религиозных символов предложил руководитель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Такая мера направлена на предотвращение неподобающего обращения с сакральными изображениями.

«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с „Явлением Христа народу“ (художника Александра) Иванова, с Матронушкой (святой Матроной Московской — ред.) не будем покупать. Не будем, не надо... потому что это и на нашей совести тоже — то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых», — сказал священнослужитель на пасхальной пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня».

Потокин добавил, что упаковки с ликами святых и крестами часто выбрасываются, что является кощунством. Он подчеркнул, что каждый верующий несет ответственность за бережное отношение к религиозной символике.

Священнослужитель посоветовал выбирать куличи в простой упаковке, которые после освящения можно употребить по назначению. По его мнению, такой подход демонстрирует уважительное отношение к святыням.

За два года в Свердловской области подорожали ингредиенты для пасхальных куличей. Их стоимость увеличилась на 37% по отношению с 2023 годом.

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Отказаться от покупки пасхальных куличей в пакетах с изображениями святынь и религиозных символов предложил руководитель Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности протоиерей Михаил Потокин. Такая мера направлена на предотвращение неподобающего обращения с сакральными изображениями. «Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с „Явлением Христа народу“ (художника Александра) Иванова, с Матронушкой (святой Матроной Московской — ред.) не будем покупать. Не будем, не надо... потому что это и на нашей совести тоже — то, как мы относимся к изображениям креста, к изображениям святых», — сказал священнослужитель на пасхальной пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня». Потокин добавил, что упаковки с ликами святых и крестами часто выбрасываются, что является кощунством. Он подчеркнул, что каждый верующий несет ответственность за бережное отношение к религиозной символике. Священнослужитель посоветовал выбирать куличи в простой упаковке, которые после освящения можно употребить по назначению. По его мнению, такой подход демонстрирует уважительное отношение к святыням. За два года в Свердловской области подорожали ингредиенты для пасхальных куличей. Их стоимость увеличилась на 37% по отношению с 2023 годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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