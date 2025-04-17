В Тюмени введут новые ограничения для прокатных электросамокатов

В Тюмени максимальная разрешенная скорость для арендуемых электросамокатов по городу составит 10 км/ч. На отдельных велодорожках можно будет разогнаться до 20 км/ч.
«Для безопасности передвижения максимальная скорость прокатных электросамокатов у операторов „ЮРЕНТ“ и „ВУШ“ будет ограничена до 10 км/ч на всех территориях. Однако на обособленных велодорожках и велополосах она составит до 20 км/ч», — сказано в сообщении в группе VK «Тюмень — наш дом».
Пресс-секретарь сервиса кикшеринга «ВУШ» Денис Балакирев сообщил, что новый сезон проката стартует с наступлением теплой погоды. «В 2024 году у компании был флот в четыре тысячи электросамокатов. В этом году меньше их точно не будет, потому что они востребованы пользователями», — отметил Балакирев в студии программы «Вечерний хэштег». В настоящее время подходят к концу работы по обновлению и нанесению разметки для электросамокатов.
Собеседник также отметил, что инфраструктура Тюмени считается образцовой. «Инфраструктуру Тюмени мы всегда приводим в пример, потому что в этом плане здесь все отлично. Велодорожки появляются в новых строящихся районах...Со стороны кикшеринговых компаний вводятся ограничения скорости, зоны запрета, мы всегда в диалоге с городом», — рассказал пресс-секретарь.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени введут ночной режим для самокатов — в ночное время кататься будет запрещено. В медленных зонах скорость передвижения снизят в два раза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!