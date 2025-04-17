17 апреля 2025

В Тюмени введут новые ограничения для прокатных электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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На отдельных велодорожках можно будет разогнаться до 20 км/ч (архивное фото)
На отдельных велодорожках можно будет разогнаться до 20 км/ч (архивное фото) Фото:

В Тюмени максимальная разрешенная скорость для арендуемых электросамокатов по городу составит 10 км/ч. На отдельных велодорожках можно будет разогнаться до 20 км/ч.

«Для безопасности передвижения максимальная скорость прокатных электросамокатов у операторов „ЮРЕНТ“ и „ВУШ“ будет ограничена до 10 км/ч на всех территориях. Однако на обособленных велодорожках и велополосах она составит до 20 км/ч», — сказано в сообщении в группе VK «Тюмень — наш дом». 

Пресс-секретарь сервиса кикшеринга «ВУШ» Денис Балакирев сообщил, что новый сезон проката стартует с наступлением теплой погоды. «В 2024 году у компании был флот в четыре тысячи электросамокатов. В этом году меньше их точно не будет, потому что они востребованы пользователями», — отметил Балакирев в студии программы «Вечерний хэштег». В настоящее время подходят к концу работы по обновлению и нанесению разметки для электросамокатов.

Собеседник также отметил, что инфраструктура Тюмени считается образцовой. «Инфраструктуру Тюмени мы всегда приводим в пример, потому что в этом плане здесь все отлично. Велодорожки появляются в новых строящихся районах...Со стороны кикшеринговых компаний вводятся ограничения скорости, зоны запрета, мы всегда в диалоге с городом», — рассказал пресс-секретарь.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени введут ночной режим для самокатов — в ночное время кататься будет запрещено. В медленных зонах скорость передвижения снизят в два раза.

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В Тюмени максимальная разрешенная скорость для арендуемых электросамокатов по городу составит 10 км/ч. На отдельных велодорожках можно будет разогнаться до 20 км/ч. «Для безопасности передвижения максимальная скорость прокатных электросамокатов у операторов „ЮРЕНТ“ и „ВУШ“ будет ограничена до 10 км/ч на всех территориях. Однако на обособленных велодорожках и велополосах она составит до 20 км/ч», — сказано в сообщении в группе VK «Тюмень — наш дом».  Пресс-секретарь сервиса кикшеринга «ВУШ» Денис Балакирев сообщил, что новый сезон проката стартует с наступлением теплой погоды. «В 2024 году у компании был флот в четыре тысячи электросамокатов. В этом году меньше их точно не будет, потому что они востребованы пользователями», — отметил Балакирев в студии программы «Вечерний хэштег». В настоящее время подходят к концу работы по обновлению и нанесению разметки для электросамокатов. Собеседник также отметил, что инфраструктура Тюмени считается образцовой. «Инфраструктуру Тюмени мы всегда приводим в пример, потому что в этом плане здесь все отлично. Велодорожки появляются в новых строящихся районах...Со стороны кикшеринговых компаний вводятся ограничения скорости, зоны запрета, мы всегда в диалоге с городом», — рассказал пресс-секретарь. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени введут ночной режим для самокатов — в ночное время кататься будет запрещено. В медленных зонах скорость передвижения снизят в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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