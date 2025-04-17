17 апреля 2025

Россиян скоро обрадует внезапный укороченный рабочий день

© Служба новостей «URA.RU»
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30 апреля 2025 года в России будет укороченный рабочий день
30 апреля 2025 года в России будет укороченный рабочий день Фото:

В России 30 апреля 2025 года будет укороченный рабочий день. Это связано с тем, что 1 мая является нерабочим праздничным днем, согласно Трудовому кодексу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). 

«Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день», — приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что причина укороченного рабочего дня заключается в том, что 1 мая является официальным выходным, что закреплено в Трудовом кодексе России.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЛДПР во главе предложили законопроект, который обязывает правительство ежегодно переносить один выходной на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Это предложение внесено в статью 112 Трудового кодекса РФ. Перенос выходного поможет верующим отметить Пасху и провести больше времени с семьей весной. 

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В России 30 апреля 2025 года будет укороченный рабочий день. Это связано с тем, что 1 мая является нерабочим праздничным днем, согласно Трудовому кодексу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).  «Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день», — приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что причина укороченного рабочего дня заключается в том, что 1 мая является официальным выходным, что закреплено в Трудовом кодексе России. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЛДПР во главе предложили законопроект, который обязывает правительство ежегодно переносить один выходной на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Это предложение внесено в статью 112 Трудового кодекса РФ. Перенос выходного поможет верующим отметить Пасху и провести больше времени с семьей весной. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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