Россиян скоро обрадует внезапный укороченный рабочий день

В России 30 апреля 2025 года будет укороченный рабочий день. Это связано с тем, что 1 мая является нерабочим праздничным днем, согласно Трудовому кодексу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Тридцатого апреля будет укороченный рабочий день», — приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что причина укороченного рабочего дня заключается в том, что 1 мая является официальным выходным, что закреплено в Трудовом кодексе России.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты ЛДПР во главе предложили законопроект, который обязывает правительство ежегодно переносить один выходной на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Это предложение внесено в статью 112 Трудового кодекса РФ. Перенос выходного поможет верующим отметить Пасху и провести больше времени с семьей весной.
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