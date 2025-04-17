В ГД предложили сделать выходным день после Пасхи

Депутаты ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым предложили законопроект, обязывающий правительство ежегодно переносить один выходной на понедельник после Пасхи, начиная с 2026 года. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.
«Проект федерального закона о внесении изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ предлагает закрепить обязанность правительства каждый год, начиная с 2026-го, переносить один выходной на понедельник, следующий за Пасхой, если он не совпадает с официальным нерабочим праздничным днем», — сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа. В пояснительной записке говорится, что перенос выходного на понедельник после Пасхи поможет верующим выразить религиозные чувства и провести больше времени с близкими весной.
Отмечается, что по Трудовому кодексу РФ, выходные дни могут переноситься на другие даты по решению правительства или федеральным законом, если это решение опубликовано заранее. Важно, чтобы такие акты публиковались не позже чем за месяц до нового года или минимум за два месяца до предполагаемой даты выходного, говорится в тексте.
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