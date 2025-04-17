Водители, попавшие в гигантскую пробку на федеральной трассе М-5 в Челябинской области, предлагают местным бабушкам «озолотиться», если те выйдут к ним на трассу продавать пирожки. Свою длительную стоянку они называют «мучением» и ждут помощи.
«Стоять сутками — это трасса мучений. Хорошо бы, если бы и бабушки с пирожками подрулили. Столько фур, что они бы миллионерами стали», — делятся впечатлениями водители в группе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте». Так дальнобойщики отреагировали на информацию о развозе воды мобильными группами МЧС.
Также водители просят поставить на протяжении всей пробки биотуалеты. Они жалуются, что за отбойниками их атакуют клещи.
На данный момент мобильные группы МЧС России продолжают оказывать помощь водителям на сложном участке трассы. Ранее для попавших в пробку водителей организовали пункты обогрева. Помимо спасателей в пунктах дежурят медики. Также организованы объезды для легковых машин и автобусов по региональным дорогам.
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