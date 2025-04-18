Небензя раскрыл, что стало с российскими военными в Сирии

Постпред РФ Небензя: российские военные находятся на прежних позициях в Сирии
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Переговоры с сирийцами продолжаются
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новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Российские военные в Сирии продолжают занимать прежние позиции. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Москва поддерживает диалог с Дамаском (столица Сирии).

«Наши военные находятся там, где они были. Мы разговариваем с сирийцами, с нынешним сирийским правительством», — передает слова Небезина РИА Новости. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин уже разговаривал с лидером переходного периода.

Сообщалось, что Россия сохранит военное присутствие в Сирии, частично передислоцировав силы на базы в Тартусе и Латакии. Об этом заявил турецкий министр обороны Яшар Гюлер.

В конце ноября 2024 года вооруженные отряды сирийской оппозиции начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск. К 8 декабря они взяли под контроль Дамаск, после чего президент Башар Асад ушел в отставку и покинул Сирию. 29 января 2025 года Ахмед аш-Шараа, возглавивший новую администрацию, был провозглашён временным президентом страны на переходный период.

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Российские военные в Сирии продолжают занимать прежние позиции. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что Москва поддерживает диалог с Дамаском (столица Сирии). «Наши военные находятся там, где они были. Мы разговариваем с сирийцами, с нынешним сирийским правительством», — передает слова Небезина РИА Новости. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин уже разговаривал с лидером переходного периода. Сообщалось, что Россия сохранит военное присутствие в Сирии, частично передислоцировав силы на базы в Тартусе и Латакии. Об этом заявил турецкий министр обороны Яшар Гюлер. В конце ноября 2024 года вооруженные отряды сирийской оппозиции начали крупномасштабное наступление на позиции правительственных войск. К 8 декабря они взяли под контроль Дамаск, после чего президент Башар Асад ушел в отставку и покинул Сирию. 29 января 2025 года Ахмед аш-Шараа, возглавивший новую администрацию, был провозглашён временным президентом страны на переходный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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