МО Турции: РФ не вывела из Сирии свои подразделения

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Россия продолжит сохранять свое присутствие в Сирии
Россия продолжит сохранять свое присутствие в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Россия не планирует полностью выводить свои войска из Сирии в ближайшее время, несмотря на перемещение некоторых своих войск на военные базы в Тартусе и Латакии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«Нет четких указаний на то, что Россия полностью вывела свои войска из Сирии. Некоторые корабли они могут отвезти в Россию для обслуживания и замены. Я не думаю, что они уйдут прямо сейчас. Они сделают все возможное, чтобы остаться», — заявил Гюлер. Его слова приводит Artigercek. Он также подчеркнул, что полного вывода войск не произошло и Россия до сих пор сохраняет свои стратегические позиции в Сирии, а также  продолжает обсуждать вопрос своего присутствия в регионе с новой администрацией. 

Гюлер отметил, что Турция готова оказать поддержку РФ в процессе перестановки их войск, однако официальных запросов о помощи по этому вопросу от Москвы не поступало. В контексте последних событий в регионе Турция принимает меры для укрепления обороны и безопасности. Он также опроверг информацию о том, что бывший президент Сирии Башар Асад покидал страну через воздушное пространство Турции.

В МИД РФ ранее отметили, что после того, как повстанцы захватили столицу Сирии российские военные базы были приведены в полную боевую готовность. Согласно сообщениям четырех сирийских чиновников, Россия не планирует покидать свои две основные базы в стране.

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Россия не планирует полностью выводить свои войска из Сирии в ближайшее время, несмотря на перемещение некоторых своих войск на военные базы в Тартусе и Латакии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. «Нет четких указаний на то, что Россия полностью вывела свои войска из Сирии. Некоторые корабли они могут отвезти в Россию для обслуживания и замены. Я не думаю, что они уйдут прямо сейчас. Они сделают все возможное, чтобы остаться», — заявил Гюлер. Его слова приводит Artigercek. Он также подчеркнул, что полного вывода войск не произошло и Россия до сих пор сохраняет свои стратегические позиции в Сирии, а также  продолжает обсуждать вопрос своего присутствия в регионе с новой администрацией.  Гюлер отметил, что Турция готова оказать поддержку РФ в процессе перестановки их войск, однако официальных запросов о помощи по этому вопросу от Москвы не поступало. В контексте последних событий в регионе Турция принимает меры для укрепления обороны и безопасности. Он также опроверг информацию о том, что бывший президент Сирии Башар Асад покидал страну через воздушное пространство Турции. В МИД РФ ранее отметили, что после того, как повстанцы захватили столицу Сирии российские военные базы были приведены в полную боевую готовность. Согласно сообщениям четырех сирийских чиновников, Россия не планирует покидать свои две основные базы в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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