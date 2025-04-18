«Известия»: власти понизят стихийность волонтерского движения в ЧС после Анапы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти решили урегулировать сферу закона, которая регулирует работу волонтеров в ЧС
Власти решили урегулировать сферу закона, которая регулирует работу волонтеров в ЧС Фото:

Власти России рассматривают возможность ужесточения правил допуска волонтеров к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, предлагается допускать к работам в зонах ЧС только тех добровольцев, которые прошли специальное обучение и получили соответствующую аттестацию.

«В настоящее время назрела необходимость упорядочить добровольческую активность. В свете этого в Федеральном собрании готовятся усовершенствовать законодательную базу и хотят выработать нормы, по которым в зону ЧС будут допускаться только обученные и аттестованные волонтеры», — говорится в материале «Известий».

Ранее в результате крушения танкеров в Керченском проливе на Черноморское побережье начал разливаться мазут. В первые дни тысячи человек по своей воле вышли помогать устранять последствия экологической катастрофы. Подробнее о том, как проходила борьба волонтеров и властей с разливом мазута, — в репортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти России рассматривают возможность ужесточения правил допуска волонтеров к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В частности, предлагается допускать к работам в зонах ЧС только тех добровольцев, которые прошли специальное обучение и получили соответствующую аттестацию. «В настоящее время назрела необходимость упорядочить добровольческую активность. В свете этого в Федеральном собрании готовятся усовершенствовать законодательную базу и хотят выработать нормы, по которым в зону ЧС будут допускаться только обученные и аттестованные волонтеры», — говорится в материале «Известий». Ранее в результате крушения танкеров в Керченском проливе на Черноморское побережье начал разливаться мазут. В первые дни тысячи человек по своей воле вышли помогать устранять последствия экологической катастрофы. Подробнее о том, как проходила борьба волонтеров и властей с разливом мазута, — в репортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...