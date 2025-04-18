Беспилотник ВСУ сбили в Таганроге

В ночь на 18 апреля в Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе», — заявил Слюсарь. Информацию об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) он разместил в своем telegram-канале.
По имеющейся информации, в результате атаки никто не пострадал, объекты инфраструктуры и жилые дома не получили повреждений. Информация пока уточняется.
Украинские военные регулярно предпринимают попытки ударов по территории России. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают круглосуточно, чтобы не допустить жертв среди мирного населения и минимизировать разрушения, которые намерен нанести противник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.