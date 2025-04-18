Над российскими регионами уничтожены 56 беспилотников: карта и подробности ночной атаки

В результате ночной атаки над российскими регионами было уничтожено 56 беспилотников ВСУ. Из них 17 были сбиты над Воронежской областью. В Белгородской области при атаке дрона ранен водитель грузовика, двое бойцов самообороны погибли. Подробнее о ночных атаках на территорию РФ — в материале URA.RU.
Воронежская область
Глава региона Александр Гусев в своем telegram-канале сообщил, что дежурные силы ПВО уничтожили не менее 17 беспилотников. Пострадавших нет, но из-за падения обломков повреждены окна в двух домах, газовая труба, а также автомобили. Повреждения газопровода были устранены. Позже в telegram-канале Минобороны РФ появилось сообщение о 27 сбитых БПЛА в регионе.
Белгородская область
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале рассказал, что в результате атаки дрона ВСУ в селе Белянка ранен водитель грузового автомобиля. Позже он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После медицинской помощи его переведут в городскую больницу №2 в Белгороде. Транспортное средство сгорело.
Также сообщается о гибели двух бойцов самообороны Волоконовского района во время выполнения служебных обязанностей при атаке беспилотника. Губернатор выразил соболезнования родным. По информации Минобороны, всего в регионе было сбито 12 БПЛА.
Ростовская область
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью силы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Информация опубликована в telegram-канале главы региона.
Республика Крым
В небе над территорией Крыма были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.
Краснодарский край
Один беспилотник ликвидирован в Краснодарском крае. Об этом стало известно из сообщения официального telegram-канала Минобороны.
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