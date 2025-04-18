Прогноз магнитных бурь на 19 апреля: к чему готовиться метеозависимым

Метеозависимым людям в апреле не позавидуешь. В течение месяца магнитные бури то и дело обрушивались на Землю. Но, похоже, последние дни ситуация нормализуется. О том, ждать ли магнитную бурю 19 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность в апреле 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, обстановка на поверхности звезды спокойная. Ученые оценивают индекс солнечной активности в 3.7 баллов из 10. Единственная вспышка на Солнце произошла утром 18 апреля в 6:44 мск, однако она никак не повлияет на магнитосферу Земли.
Магнитные бури 19 апреля
Несколько дней назад Земля попала под влияние солнечного ветра, из-за чего в течение 15-17 апреля начался геомагнитный шторм. Однако теперь магнитосфера Земли вновь возвращается в спокойное состояние, подчеркнули ученые.
«На данный момент параметры солнечного ветра в окрестностях Земли остаются повышенными, поэтому сохраняются риски повторных усилений бури, хотя и меньшей мощности. В то же время есть явные признаки стабилизации обстановки. Кроме того, размеры облака солнечной плазмы, в котором оказалась Земля, всё же ограничены, и в течение сегодняшних суток планета должна из него выйти», — рассказали в Лаборатории солнечной активности. «Вероятность слабых магнитных бурь на субботу, 19 апреля, только 7%, что является уже совсем обычным значением».
Прогноз магнитных бурь на месяц
В апреле ученые прогнозируют еще две возможные магнитные бури. Они могут обрушиться на Землю 22 и 24 апреля. Также 25 числа сохраняется риск возбужденности магнитосферы. В начале следующего месяца повышенная геомагнитная активность, с высокой вероятностью, вернется. Магнитные бури ожидаются 2, 5, 6 и 7 числа. Повышенная активность магнитосферы прогнозируется 1, 8, 10 и 18 мая. При этом нужно учитывать то, что обстановка всегда может измениться, поэтому метеозависимым людям стоит проверять прогноз на геомагнитной активности на ближайшие несколько дней.
Как спастись метеозависимым людям
Регулярно по всему миру от магнитных бурь страдают примерно 20-30% населения Земли. Чаще всего под влияние геомагнитной активности попадают люди старше 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и давлением. Чтобы снизить влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют отказаться от вредных привычек и начать вести здоровый образ жизни.
Если начать регулярно высыпаться, питаться разнообразно и полезно, а также добавить в свой график регулярные тренировки, то организм будет оставаться в тонусе. И как следствие, любые внешние факторы, включая магнитные бури, перестанут так сильно влиять на состояние здоровья.
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