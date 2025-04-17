В Тюменской области дорожает шоколад

В Тюменской области за год килограмм шоколада подорожал на 27%. Текущая стоимость продукта достигла 1 300 рублей. Об этом рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
«В Тюменской области за год на 27% подорожал шоколад, достигнув стоимости 1,3 тыс. руб. за килограмм. По словам эксперта, основной причиной стало повышение стоимости какао-бобов на мировых рынках», — передает слова эксперта издание «РБК Тюмень».
Причиной этого стала засуха в Кот-д'Ивуаре (Африка). Эта страна вместе с Ганной производят порядка 60% всего мирового количества какао-бобов. Игроки на рынке боятся дефицита товара, в связи с чем котировки на бирже обновили исторический максимум.
Ранее специалисты навали один из самых быстрорастущих по цене продуктов. Им оказалось подсолнечное масло, стоимость которого прибавила 34%.
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