17 апреля 2025

В Тюменской области дорожает шоколад

Шоколад в тюменских магазинах подорожал на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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За год стоимость шоколада увеличилась на 27%
За год стоимость шоколада увеличилась на 27% Фото:

В Тюменской области за год килограмм шоколада подорожал на 27%. Текущая стоимость продукта достигла 1 300 рублей. Об этом рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. 

«В Тюменской области за год на 27% подорожал шоколад, достигнув стоимости 1,3 тыс. руб. за килограмм. По словам эксперта, основной причиной стало повышение стоимости какао-бобов на мировых рынках», — передает слова эксперта издание «РБК Тюмень».

Причиной этого стала засуха в Кот-д'Ивуаре (Африка). Эта страна вместе с Ганной производят порядка 60% всего мирового количества какао-бобов. Игроки на рынке боятся дефицита товара, в связи с чем котировки на бирже обновили исторический максимум.

Ранее специалисты навали один из самых быстрорастущих по цене продуктов. Им оказалось подсолнечное масло, стоимость которого прибавила 34%.

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В Тюменской области за год килограмм шоколада подорожал на 27%. Текущая стоимость продукта достигла 1 300 рублей. Об этом рассказал доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.  «В Тюменской области за год на 27% подорожал шоколад, достигнув стоимости 1,3 тыс. руб. за килограмм. По словам эксперта, основной причиной стало повышение стоимости какао-бобов на мировых рынках», — передает слова эксперта издание «РБК Тюмень». Причиной этого стала засуха в Кот-д'Ивуаре (Африка). Эта страна вместе с Ганной производят порядка 60% всего мирового количества какао-бобов. Игроки на рынке боятся дефицита товара, в связи с чем котировки на бирже обновили исторический максимум. Ранее специалисты навали один из самых быстрорастущих по цене продуктов. Им оказалось подсолнечное масло, стоимость которого прибавила 34%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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