Эксперты назвали продукт, который сильнее всего подорожал в Тюменской области

За год в Тюменской области сильнее всего подорожали восемь из 16 самых популярных продуктовых позиций, а ощутимее всех — растительное масло, средняя цена которого прибавила 34%. Об этом сообщают журналисты.
«В Тюменской области восемь самых востребованных продуктов за год подорожали на 7-34%. Сильнее всего — растительное масло. Средний чек на него вырос со 168 до 225 рублей», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на экспертов «Контур. Маркета».
Этот же продукт сильнее всего просел по числу продаж — на 43%. По росту стоимости на втором месте оказалась говядина (+24%), на третьем — яйца (+22%).
Есть и подешевевшая еда. Первая в этом списке гречка: со 107 до 80 рублей за килограмм. Далее следуют чай (118 рублей в 2024 году против 100 в 2025-м) и молоко с курицей (на 14%).
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