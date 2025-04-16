Эксперты назвали продукт, который сильнее всего подорожал в Тюменской области

В Тюменской области растительное масло за год подорожало на 34%
© Служба новостей «URA.RU»
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Масло выросло в цене на 57 рублей за литр
Масло выросло в цене на 57 рублей за литр Фото:

За год в Тюменской области сильнее всего подорожали восемь из 16 самых популярных продуктовых позиций, а ощутимее всех — растительное масло, средняя цена которого прибавила 34%. Об этом сообщают журналисты.

«В Тюменской области восемь самых востребованных продуктов за год подорожали на 7-34%. Сильнее всего — растительное масло. Средний чек на него вырос со 168 до 225 рублей», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на экспертов «Контур. Маркета».

Этот же продукт сильнее всего просел по числу продаж — на 43%. По росту стоимости на втором месте оказалась говядина (+24%), на третьем — яйца (+22%).

Есть и подешевевшая еда. Первая в этом списке гречка: со 107 до 80 рублей за килограмм. Далее следуют чай (118 рублей в 2024 году против 100 в 2025-м) и молоко с курицей (на 14%).

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За год в Тюменской области сильнее всего подорожали восемь из 16 самых популярных продуктовых позиций, а ощутимее всех — растительное масло, средняя цена которого прибавила 34%. Об этом сообщают журналисты. «В Тюменской области восемь самых востребованных продуктов за год подорожали на 7-34%. Сильнее всего — растительное масло. Средний чек на него вырос со 168 до 225 рублей», — сообщает «РБК Тюмень», со ссылкой на экспертов «Контур. Маркета». Этот же продукт сильнее всего просел по числу продаж — на 43%. По росту стоимости на втором месте оказалась говядина (+24%), на третьем — яйца (+22%). Есть и подешевевшая еда. Первая в этом списке гречка: со 107 до 80 рублей за килограмм. Далее следуют чай (118 рублей в 2024 году против 100 в 2025-м) и молоко с курицей (на 14%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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