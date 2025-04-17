17 апреля 2025

В Перми водитель предприятия найден мертвым в салоне автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Он выполнял производственное задание
Он выполнял производственное задание Фото:

С работником пермского предприятия — ООО «СК Уралкровля» произошел несчастный случай. Его нашли мертвым в салоне автомобиля. Он выполнял производственное задание. 

«15 апреля он ехал на базу организации. И его нашли в авто, припаркованном на перекрестке улиц Куйбышева-Лодыгина, без признаков жизни. Мужчине было 65 лет. Бригада скорой зафиксировала его смерть», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае на своем официальном сайте. 

Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты проведут анализ документов, связанных с его режимом труда и отдыха, будут запрошены результаты судмедэкспертизы. Если нарушения выявят, за этим последуют меры административного характера. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березниках (Пермский край) слесарь по ремонту автомобилей умер на работе. Рабочие нашли коллегу в мастерской без признаков жизни.

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С работником пермского предприятия — ООО «СК Уралкровля» произошел несчастный случай. Его нашли мертвым в салоне автомобиля. Он выполнял производственное задание.  «15 апреля он ехал на базу организации. И его нашли в авто, припаркованном на перекрестке улиц Куйбышева-Лодыгина, без признаков жизни. Мужчине было 65 лет. Бригада скорой зафиксировала его смерть», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае на своем официальном сайте.  Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты проведут анализ документов, связанных с его режимом труда и отдыха, будут запрошены результаты судмедэкспертизы. Если нарушения выявят, за этим последуют меры административного характера.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березниках (Пермский край) слесарь по ремонту автомобилей умер на работе. Рабочие нашли коллегу в мастерской без признаков жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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