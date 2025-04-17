В Перми водитель предприятия найден мертвым в салоне автомобиля

С работником пермского предприятия — ООО «СК Уралкровля» произошел несчастный случай. Его нашли мертвым в салоне автомобиля. Он выполнял производственное задание.
«15 апреля он ехал на базу организации. И его нашли в авто, припаркованном на перекрестке улиц Куйбышева-Лодыгина, без признаков жизни. Мужчине было 65 лет. Бригада скорой зафиксировала его смерть», — сообщает Госинспекция по труду в Пермском крае на своем официальном сайте.
Сейчас формируется комиссия по расследованию несчастного случая. Специалисты проведут анализ документов, связанных с его режимом труда и отдыха, будут запрошены результаты судмедэкспертизы. Если нарушения выявят, за этим последуют меры административного характера.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Березниках (Пермский край) слесарь по ремонту автомобилей умер на работе. Рабочие нашли коллегу в мастерской без признаков жизни.
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