17 апреля 2025

Три человека пострадали при пожаре в тюменской многоэтажке. Фото

В доме на улице Велижанской в Тюмени произошел пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Из огня специалисты вывели девять человек
Из огня специалисты вывели девять человек Фото:

В многоквартирном доме на улице Велижанской в Тюмени произошел пожар, в котором пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МЧС по Тюменской области.

«Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Велижанской в городе Тюмени. Огонь распространился на лестничную площадку — общая площадь пожара составила 50 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались 24 человека личного состава МЧС, а также девять единиц техники. Из горящего здания пожарные вывели девять местных жителей. Три оказались травмированы. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее в селе Ембаево Тюменской области также произошел пожар. Из-за этого пострадал один человек.

Место происшествия
Место происшествия
Фото:

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В многоквартирном доме на улице Велижанской в Тюмени произошел пожар, в котором пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МЧС по Тюменской области. «Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Велижанской в городе Тюмени. Огонь распространился на лестничную площадку — общая площадь пожара составила 50 квадратных метров», — отметили в ведомстве. К тушению пожара привлекались 24 человека личного состава МЧС, а также девять единиц техники. Из горящего здания пожарные вывели девять местных жителей. Три оказались травмированы. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования. Ранее в селе Ембаево Тюменской области также произошел пожар. Из-за этого пострадал один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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