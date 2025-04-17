В многоквартирном доме на улице Велижанской в Тюмени произошел пожар, в котором пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МЧС по Тюменской области.
«Сегодня около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома на улице Велижанской в городе Тюмени. Огонь распространился на лестничную площадку — общая площадь пожара составила 50 квадратных метров», — отметили в ведомстве.
К тушению пожара привлекались 24 человека личного состава МЧС, а также девять единиц техники. Из горящего здания пожарные вывели девять местных жителей. Три оказались травмированы. Предварительная причина возгорания — аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее в селе Ембаево Тюменской области также произошел пожар. Из-за этого пострадал один человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!