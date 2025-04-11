11 апреля 2025

На пожаре в тюменском селе пострадал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожара составила 180 квадратных метров
Площадь пожара составила 180 квадратных метров Фото:

В селе Ембаево (Тюменской области) днем 12 апреля загорелась хозпостройка. По данным сотрудников МЧС, на пожаре один человек получил травмы.

Постройка полностью уничтожена огнем
Постройка полностью уничтожена огнем
Фото:

«Сегодня в пятом часу вечера поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по адресу: Тюменский муниципальный район, село Ембаево, улица Мусы Джалиля. По предварительным данным, травмирован один человек», — сообщается в telegram-канале МЧС региона.

Спасатели смогли защитить от огня соседние строения. Пожар ликвидирован на площади в 180 квадратных метров.

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В селе Ембаево (Тюменской области) днем 12 апреля загорелась хозпостройка. По данным сотрудников МЧС, на пожаре один человек получил травмы. «Сегодня в пятом часу вечера поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по адресу: Тюменский муниципальный район, село Ембаево, улица Мусы Джалиля. По предварительным данным, травмирован один человек», — сообщается в telegram-канале МЧС региона. Спасатели смогли защитить от огня соседние строения. Пожар ликвидирован на площади в 180 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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