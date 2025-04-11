Площадь пожара составила 180 квадратных метров
В селе Ембаево (Тюменской области) днем 12 апреля загорелась хозпостройка. По данным сотрудников МЧС, на пожаре один человек получил травмы.
Постройка полностью уничтожена огнем
«Сегодня в пятом часу вечера поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки по адресу: Тюменский муниципальный район, село Ембаево, улица Мусы Джалиля. По предварительным данным, травмирован один человек», — сообщается в telegram-канале МЧС региона.
Спасатели смогли защитить от огня соседние строения. Пожар ликвидирован на площади в 180 квадратных метров.
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