В ХМАО возник острый дефицит рабочих специальностей

В Югре требуется свыше 9 тысяч новых работников. Самый острый дефицит в регионе на рабочие руки, сообщают аналитики HeadHunter.
«По итогам марта работодатели ХМАО искали более 9 тысяч новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено вокруг рабочих специальностей — открыто 2,5 тысячи вакансий, или 27% от всего объема предложений о работе в регионе», — следует из исследования сервиса. Не хватает в ХМАО специалистов в сфере производства и сервисного обслуживания, рынок труда нуждается в двух тысячах человек.
Также около двух тысяч вакансий в регионе открыто для работников в области строительства и недвижимости. При этом, в сфере добычи сырья и административного персонала востребованность новых специалистов сократилась в марте сразу на 13%, аналогичная ситуация с предложениями для работников сельского хозяйства.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО тинейджеры стали искать работу в два раза чаще, чем годом ранее. Подростки 14-17 лет подыскивают подработку со средней зарплатой 26 тысяч рублей.
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