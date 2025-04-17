17 апреля 2025

В ХМАО возник острый дефицит рабочих специальностей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок труда ХМАО остро нуждается в рабочих руках
Рынок труда ХМАО остро нуждается в рабочих руках Фото:

В Югре требуется свыше 9 тысяч новых работников. Самый острый дефицит в регионе на рабочие руки, сообщают аналитики HeadHunter.

«По итогам марта работодатели ХМАО искали более 9 тысяч новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено вокруг рабочих специальностей — открыто 2,5 тысячи вакансий, или 27% от всего объема предложений о работе в регионе», — следует из исследования сервиса. Не хватает в ХМАО специалистов в сфере производства и сервисного обслуживания, рынок труда нуждается в двух тысячах человек.

Также около двух тысяч вакансий в регионе открыто для работников в области строительства и недвижимости. При этом, в сфере добычи сырья и административного персонала востребованность новых специалистов сократилась в марте сразу на 13%, аналогичная ситуация с предложениями для работников сельского хозяйства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО тинейджеры стали искать работу в два раза чаще, чем годом ранее. Подростки 14-17 лет подыскивают подработку со средней зарплатой 26 тысяч рублей. 

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В Югре требуется свыше 9 тысяч новых работников. Самый острый дефицит в регионе на рабочие руки, сообщают аналитики HeadHunter. «По итогам марта работодатели ХМАО искали более 9 тысяч новых работников. Больше всего рабочих мест сосредоточено вокруг рабочих специальностей — открыто 2,5 тысячи вакансий, или 27% от всего объема предложений о работе в регионе», — следует из исследования сервиса. Не хватает в ХМАО специалистов в сфере производства и сервисного обслуживания, рынок труда нуждается в двух тысячах человек. Также около двух тысяч вакансий в регионе открыто для работников в области строительства и недвижимости. При этом, в сфере добычи сырья и административного персонала востребованность новых специалистов сократилась в марте сразу на 13%, аналогичная ситуация с предложениями для работников сельского хозяйства. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО тинейджеры стали искать работу в два раза чаще, чем годом ранее. Подростки 14-17 лет подыскивают подработку со средней зарплатой 26 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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