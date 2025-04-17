17 апреля 2025

В Курганской области уровень воды в реках идет на спад, а рост Тобола замедляется. Инфографика

Курганский Тобол поднялся на 4 сантиметра
© Служба новостей «URA.RU»
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Тобол поднялся на 4 сантиметра
Тобол поднялся на 4 сантиметра Фото:

В Курганской области многие реки продолжают идти на спад. А рост уровня воды на реке Тобол у Кургана замедляется. На 18 апреля река поднялась всего на 4 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 459. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 18 апреля
График рек на 18 апреля
Фото:

«По данным на 18 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 536. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 4 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 6 сантиметров. Без изменений река Исеть у Шадринска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рост уровня воды на реке Тобол замедляется. На 17 апреля река поднялась всего на 6 сантиметров.

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В Курганской области многие реки продолжают идти на спад. А рост уровня воды на реке Тобол у Кургана замедляется. На 18 апреля река поднялась всего на 4 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 459. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 18 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 536. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 4 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 6 сантиметров. Без изменений река Исеть у Шадринска. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рост уровня воды на реке Тобол замедляется. На 17 апреля река поднялась всего на 6 сантиметров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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