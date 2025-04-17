В Курганской области многие реки продолжают идти на спад. А рост уровня воды на реке Тобол у Кургана замедляется. На 18 апреля река поднялась всего на 4 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 459. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 18 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 536. Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 4 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. На реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 6 сантиметров. Без изменений река Исеть у Шадринска.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рост уровня воды на реке Тобол замедляется. На 17 апреля река поднялась всего на 6 сантиметров.
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