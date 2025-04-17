В Серове юрист расчленил женщину и убил ее 6-летнего сына

Подозреваемым в жестоком убийстве 43-летней жительницы Нижнего Тагила, чью голову нашли в Серове 7 апреля, оказался 49-летний Александр Гоок. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Гоок не скрывался. Раньше работал юристом по гражданским делам. Но в последнее время не был трудоустроен», — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, трагедия произошла 10 ноября 2024 года. Женщина с шестилетним сыном приехала к Александру. Пара якобы поругалась и Гоок решился на двойное убийство. Он расчленил женщину и спрятал останки. Голову с рыжими волосами нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка». Скоро суд изберет меру пресечения Александру. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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