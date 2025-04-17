17 апреля 2025

В Серове юрист расчленил женщину и убил ее 6-летнего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Гоок до убийства работал юристом Фото:
новость из сюжета
В Серове в лесу нашли женскую голову

Подозреваемым в жестоком убийстве 43-летней жительницы Нижнего Тагила, чью голову нашли в Серове 7 апреля, оказался 49-летний Александр Гоок. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Гоок не скрывался. Раньше работал юристом по гражданским делам. Но в последнее время не был трудоустроен», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, трагедия произошла 10 ноября 2024 года. Женщина с шестилетним сыном приехала к Александру. Пара якобы поругалась и Гоок решился на двойное убийство. Он расчленил женщину и спрятал останки. Голову с рыжими волосами нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка». Скоро суд изберет меру пресечения Александру. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Подозреваемым в жестоком убийстве 43-летней жительницы Нижнего Тагила, чью голову нашли в Серове 7 апреля, оказался 49-летний Александр Гоок. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Гоок не скрывался. Раньше работал юристом по гражданским делам. Но в последнее время не был трудоустроен», — сказал собеседник агентства. По версии следствия, трагедия произошла 10 ноября 2024 года. Женщина с шестилетним сыном приехала к Александру. Пара якобы поругалась и Гоок решился на двойное убийство. Он расчленил женщину и спрятал останки. Голову с рыжими волосами нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка». Скоро суд изберет меру пресечения Александру. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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